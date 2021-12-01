蔡英文總統將簽署「跟蹤騷擾防制法」蘇揆到場觀禮

蔡英文總統今天上午10時40分將在總統府簽署「跟蹤騷擾防制法」，包括行政院長蘇貞昌及民進黨立院黨團總召柯建銘都將到場觀禮。

「跟蹤騷擾防制法」歷時數年討論，於上周在立法院三讀通過，明確定義八大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重將可處5年徒刑；法官訊問後認定有反覆犯罪之虞，得預防性羈押。該法將於公告後6個月施行。

根據行政院提案說明，跟騷行為是針對特定人反覆或持續侵擾，使被害人心生畏怖，影響正常生活，更可能衍生為重大犯罪案件。台灣近年發生數起惡質跟蹤騷擾衍生成殘暴殺人案件，為有效防範及處罰跟騷行為，防止其危害他人身心安全，並使公權力適時介入、完整保護被害人，因此擬具「跟蹤騷擾防制法」。

三讀條文明定跟騷行為的定義，以人員、車輛、網路等方式，持續或反覆違反特定人意願且與性或性別有關，進行監視跟蹤、盯梢尾隨接近、威脅辱罵、通訊網路騷擾、不當追求、寄送文字影像或其他物品、妨害名譽、冒用個資訂購貨物等8類行為，使受害者心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。