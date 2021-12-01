高嘉瑜遭家暴後曾到嘉義縣公投開講 蔡易餘：她很堅強

立委高嘉瑜傳出遭男友家暴，國人震驚，嘉義縣立委蔡易餘上月21日邀請高南下嘉義縣公投開講，高嘉瑜看不出異狀，一連唱3首歌，最後壓軸還與蔡易餘合唱「玻璃心」，嗨翻全場，蔡易餘得知高遭男友家暴，深感震驚說，「高嘉瑜當天看不出異狀，和平常一樣，她很堅強勇敢！」

高嘉瑜宣講後，還接連唱了「心花開」、「隱形的翅膀」，最後還跟蔡易餘，一起唱出「玻璃心」，現場民眾紛紛鼓掌拍手。

高嘉瑜傳出遭家暴後，當天參加義竹公投開講民眾，都感到震驚不捨，有民眾說，從高嘉瑜當天上台照片放大，似乎看到長髮下左邊脖子留有瘀青痕跡，但從高臉上笑意，下台與來賓民眾熱情互動，看不出異狀。

義竹公投說明會11月21日下午4點，在義竹修緣禪寺廣場前登場，行政院副院長沈榮津也到場宣講。高嘉瑜與蔡易餘合唱「玻璃心」，現場鄉親都豎起大拇指。