徐國勇、王美花板橋宣講提萊豬：太空人、AIT處長也吃

新北市議員黃俊哲昨晚在板橋永豐公園舉辦說明會，桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花、內政部長徐國勇及立委羅致政等人輪番上台宣講，提到萊豬公投時，徐國勇稱美國太空人、飛行員都照吃美國豬肉；王美花則說，孫曉雅曾跟她說自己也吃美豬，小孩也都吃美豬，若不開放卻想要加入國際組織，如CPTPP就會變困難。

提到萊豬公投時，徐國勇說，台灣經濟命脈就是貿易，國際貿易自由不能阻擋，像是很多農產品、台積電的商品都賣到美國，一年賺很多錢，且就算美豬進到台灣，美國人也不會強逼你吃，但不能設阻礙，讓美豬不進來，這樣會走不出台灣。

王美花說，AIT處長孫曉雅曾跟她說自己也吃美豬，小孩也都吃美豬，若不開放卻想要加入國際組織，將變困難的，例如加入CPTPP，已早在中國前面申請，且這個組織由日本主導，其他會員國大多數支持台灣，美國帶領其他民主自由國家說要挺台灣，所以為了台灣的未來，呼籲民眾投反萊豬公投不同意。

至於三接遷離藻礁，鄭文燦說，4天前和總統蔡英文去視察大潭第三天然氣接收站，其設施也蓋了一半，藻礁並也沒有遭到破壞，其實三接是國民黨執政時期的經濟部長，來找自己希望桃園市府支持蓋大潭電廠在觀塘工業區，不過民進黨上台後，將面積減少十分之一，也遠離藻礁海岸；國民黨目的就是讓天然氣不到位，只剩核四廠復活或讓燃煤電廠增加，想讓能源政策轉型失敗。

王美花說，其實台灣在半導體產業有人才、效率，是最好投資的地方，台積電也持續推動3奈米，甚至未來的2奈米，但這些前提都要準備用水、用電，這些都與第三天然氣接收站有密切關係。國民黨明明知道台商要回來投資，需要用水、用電，這就是明顯為反對而反對。