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綠營樹林公投宣講 賴清德：公投關係台灣民主安全

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
民進黨公投宣講，晚間於新北市樹林區濟安宮舉行。記者李定宇／攝影
民進黨公投宣講，晚間於新北市樹林區濟安宮舉行。記者李定宇／攝影

晚間民進黨由市議員廖宜琨主辦，在新北市樹林區濟安宮辦裡公投宣講，副總統賴清德表示，四個公投案都有個別議題討論，也關係到台灣的安全，他說，核四關係到環境的安全、珍愛藻礁關係到能源的安全、反萊豬關係到台灣經濟的安全、公投綁大選關係到台灣民主的安全。

他說，這四項安全環環相扣，影響到台灣國家的安全。大家都知道中國對台灣的情形，外交封鎖、戰機擾台，戰機現在一天還27架，但台灣在蔡總統的領導下依舊表現很好。呼籲民眾公投不能投錯，以免耽誤台灣前途。

新北市議員廖宜琨表示，許多民眾不了解四個不同意的意思，因此民進黨要辦公投說明會，讓民眾客觀聽到政黨論述，副總統賴清德也說得很清楚，民眾不懂透過座談會後，相信民進黨1218公投的結果會更好，他說，不管核四、萊豬、珍愛藻礁，很多是假議題，民進黨絕對站在人民立場為民眾把關。

副總統賴清德晚間至樹林宣講。記者李定宇／攝影
副總統賴清德晚間至樹林宣講。記者李定宇／攝影

公投 民進黨

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