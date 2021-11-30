綠營樹林公投宣講 賴清德：公投關係台灣民主安全

晚間民進黨由市議員廖宜琨主辦，在新北市樹林區濟安宮辦裡公投宣講，副總統賴清德表示，四個公投案都有個別議題討論，也關係到台灣的安全，他說，核四關係到環境的安全、珍愛藻礁關係到能源的安全、反萊豬關係到台灣經濟的安全、公投綁大選關係到台灣民主的安全。

他說，這四項安全環環相扣，影響到台灣國家的安全。大家都知道中國對台灣的情形，外交封鎖、戰機擾台，戰機現在一天還27架，但台灣在蔡總統的領導下依舊表現很好。呼籲民眾公投不能投錯，以免耽誤台灣前途。