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促轉會移交史料 國民黨：開放歷史應注意避免爭議濫權

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

國民黨今前往促轉會，商談寄存於國立政治大學之「台灣省黨部」資料被審定為「政治檔案」之移交事宜，達成初步共識。惟對於轉型正義之推動，國民黨除表達黨內不同聲音並堅守中華民國國史立場外，也提醒促轉會於處理平反及開放檔案事宜時更加細膩，避免造成更多社會誤解、無助於台灣社會和諧及走向共同未來，更應避免淪為扮演針對個別政黨進行政治清算的角色。

國民黨重申，該批資料已移至並委由國立政治大學管理，若能保持由政大以全宗方式保存實體史料，應為對本批珍貴資料的最佳處置方式。

國民黨表示，促轉會今年1月才在公文中具體建議「由國立政治大學全面開放予各界使用」，無奈如今仍堅持按照行政處分結果要求移交史料原件，雖雙方已議定於國立政治大學處理移交流程，國民黨仍對於促轉會不以尊重學術自由為優先，歷經強行封存史料後，如今仍強硬要求將政黨檔案收歸國有，深感遺憾。

國民黨尊重也願遵守法紀，在目前情況下，對於後續檔案移交方式，將繼續與促轉會、國家檔案局及國立政治大學各方保持溝通、尋求保存及開放史料的最大共識。然針對促轉條例以及強制將史料收歸國有之行為，國民黨仍會按照行政流程提起救濟流程，希冀司法伸張公平正義。

國民黨 促轉會 促轉條例

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