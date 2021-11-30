學者稱LSE未持有論文口試報告 蔡總統透過律師4點反擊

旅美學者林環強昨天在臉書指出，倫敦政經學院（LSE）的最高權力機構否認持有蔡英文總統博士論文口試委員名單及口試報告。總統府今天透過双榜法律事務所發出四點澄清聲明，強調根據英國資訊專委辦公室（ICO）判決，倫敦大學早已清楚表示，「其持有論文考試的報告及論文著作權提交表，以及倫敦大學當年發行的個人及論文合格紀錄，倫敦大學更向ICO表示，其持有蔡總統口試及合格紀錄，且可以確認已授予學位」，部分口試紀錄文件目前由當年頒發學位之倫敦大學保存，並非倫敦政經學院。

四點聲明如下：

二，根據ICO判決，倫敦大學早已清楚表示，「其持有論文考試的報告及論文著作權提交表，以及倫敦大學當年發行的個人及論文合格紀錄，倫敦大學更向ICO表示，其持有蔡總統口試及合格紀錄，且可以確認已授予學位」，部分口試紀錄文件目前由當年頒發學位之倫敦大學保存，並非倫敦政經學院。

三，倫敦大學與倫敦政經學院分校治理後，各自保留相關學生資料，至於學生資料由何校管理，屬於其校務規範，而部分有心人士將LSE校方敘明部分文件當年非屬LSE保存，刻意誤導為蔡總統無此相關學位審查紀錄，漠視倫敦大學已向ICO聲明持有文件之事實，此類言論非但不實，更有明顯惡意。

四，除第一點倫敦大學已證實蔡總統博士學位之外，LSE已經多次公開證實，蔡總統為其1984年畢業之博士校友，並曾發布正式聲明駁斥不實指控，部分人士刻意以片段及不實資訊編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論，應注意法律責任，以免自誤。