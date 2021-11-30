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西部高鐵5站僅22.5%開發 立委：宜蘭高鐵不應只圓環島夢

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠今與民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華、民眾黨黨團主任陳琬惠舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立委邱臣遠今與民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華、民眾黨黨團主任陳琬惠舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

王國材部長日前拋出「環島高鐵不是夢」的說法，並預測台灣未來將會有20個高鐵站。民眾黨立委邱臣遠今指出，西部高鐵5個車站經過13年後仍未全部開發完成，高鐵公司交還給交通部的5個車站的事業發展用地，目前也只完成22.57%的開發，接下來宜蘭高鐵土開計畫務必合理評估規劃，以地方發展為考量，「不應只是王國材部長高鐵夢的一塊拼圖」。

邱臣遠指出，高鐵公司返還西部高鐵桃園、新竹、台中、嘉義、台南5站的事業發展中，合計面積48公頃，目前卻只完成10.8八公頃、約22.57%的開發，尤其嘉義高鐵站特定區開發案，除了車站及停車場外，其他全部的土地開發幾乎都還在閒置中。

邱臣遠表示，政府在規劃重大交通建設時，除了在區段徵收時兼顧地主權益，更應傾聽在地聲音，以符合地方特色發展為主軸，並將當地原有的生活環境衝擊降到最低。宜蘭高鐵也不該僅是高鐵，除了交通運輸，更應發揮領頭羊作用，成為宜蘭發展的新動力，縮短溪南、溪北落差，提升宜蘭創新產業，再次活絡宜蘭科學園區，促進當地就業人口。

邱臣遠也提到，台鐵七堵路段塞車所造成的運能受限問題，將因高鐵延伸到宜蘭後獲得紓解，未來這一部分所鬆綁的台鐵運能，應該好好的規劃運用。而高鐵宜蘭站建成後，將成為花東快鐵的門戶站，旅客轉乘銜接務必要做到同月台對面便能轉乘台鐵的便利性。

民眾黨團主任陳琬惠說，宜蘭縣109年度的公共運輸市佔率僅8.1%，私人運具為82.4%，其原因雖有一部份肇因於私人運具的普及化，但更主要是由於公共運輸資源短缺，建議政府應進一步朝綠色運輸的方向規劃，朝「永續交通系統」及環境友善等目標邁進。

環島高鐵 宜蘭 邱臣遠

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