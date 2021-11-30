促轉會和國民黨達成共識 台灣省黨部檔案年底完成移歸

促進轉型正義委員會今天表示，應國民黨的請求，今天針對前已審定國民黨「台灣省黨部檔案」系列文件的移歸作業，以及國民黨其他持有檔案的處理方式舉行協商會議，並邀請國家發展委員會檔案管理局及國立政治大學與會，預定年底前完成移歸作業，之後將持續協商。

促轉會表示，今年8月5日已審定國民黨存放於國立政治大學的「台灣省黨部檔案」系列文件共計3177筆為政治檔案，並請國民黨於9月30日前完成移歸。但國民黨於屆期前仍未完成檔案移歸，促轉會於10月7日再次函請國民黨移歸。

促轉會表示，促轉會11月1日收到國民黨來文請求就這件案子進行會面討論，國民黨19日再來函希望針對轉型正義議題及檔案開放閱覽與史料移交流程等與促轉會進行協商。

促轉會表示，基於推動檔案開放、還原歷史真相的大方向，同意就相關議題進行協商，並訂於11月30日下午於促轉會舉行協商會議。會議由促轉會代理主任委員葉虹靈主持，各方出席代表為國民黨文化傳播委員會副主任委員兼黨史館主任林家興、檔案管理局副局長陳美蓉、國立政治大學圖書館館長陳志銘。

促轉會表示，雙方達成初步共識，「台灣省黨部檔案」系列文件的移歸作業，由國民黨與政治大學圖書館在12月17日前協助清查整理已審定的政治檔案，再由促轉會、國民黨與檔案管理局三方進行點交，並由檔案管理局將檔案攜回存放於國家檔案庫房，全案預定於年底前完成移歸作業。

促轉會表示，針對國民黨持有的其他檔案，國民黨應確認相關檔案基礎資訊，並研議後續與促轉會合作促進檔案開放應用的做法，雙方並將再進行協商。