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法國民議會通過挺台決議 蔡英文感謝不分黨派支持

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

法國國民議會以39票贊成、3票棄權、2票反對的壓倒性票數，通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，蔡英文總統今天在臉書感謝法國挺台灣。

蔡總統表示，昨天法國國民議會以壓倒性的票數，通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，這項決議重點包括：肯定台灣在抗疫及經濟發展的成功經驗，認為台灣被國際組織排除在外，危害國際社會的利益；肯定法國政府持續支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織；呼籲法國政府持續採取具體行動協助台灣國際參與。

蔡總統說，法國外交部國務部長勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）也當場重申法國政府支持台灣有意義參與國際組織的一貫立場，感謝法國不分朝野黨派，以實際行動支持台灣的國際參與，這不僅是法國國民議會首度通過支持台灣參與國際組織決議，今年五月法國參議院也首度通過支持台灣國際參與的決議，創下法國國會兩院在半年之內，都首度通過友好台灣決議的歷史紀錄。

蔡總統表示，「再次感謝法國朋友跟台灣站在一起，這段時間，我們也看到，越來越多國家表達支持台灣的國際參與，我們要繼續努力，把握機會，讓台灣與世界接軌。」

法國

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