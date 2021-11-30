【重磅快評】蔡英文深陷論文門 只怪檢方擴大了戰場

總統蔡英文深陷「論文門」事件，前年9月提告台大名譽教授賀德芬與旅美學者林環牆，後來再加告媒體人彭文正，長達1年多的偵查，北檢以加重誹謗起訴彭文正，賀、林則獲不起訴處分；因林再度公布英國獨立機構「資訊特任官辦公室」（ICO）判決文，指倫敦政經學院（LSE）校務評議會否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告，使此案再生波濤，彭說要向LSE提告，總統府仍維持一慣說法，但已難讓國人信服，更損及總統威信。

蔡英文提告賀德芬、林環牆及彭文正，是我國司法史上少見的總統告平民的案件，可惜北檢並未慎重處理，在長達一年多的偵查期間始終沒有傳喚，在彭文正催促後，才開庭一次，僅彭到案陳訴，檢方隨即以加重誹謗罪、違反選罷法罪起訴彭文正，檢方並指彭是因節目被停播心生怨懟，為增加網路節目點閱率及訂閱數才一再謾罵蔡；賀德芬與林環牆則獲不起訴處分，但兩人未改其志，賀昨天仍和彭文正連線主持記者會，公布英國獨立機構「資訊特任官辦公室」（ICO）判決文，讓檢方不免難堪。

根據林環牆等人說法，調查官簽署的判決有三個重點：一是、關於申訴人（美國波士頓觀察家報前專欄作家理查森）要求揭露當時蔡英文博士論文口試委員及口試報告，倫敦政經學院校（LSE）務評議會否認持有這些訊息。二是ICO調查官基於權衡各種可能性，判決倫敦政經學院並無持有被要求公開的訊息。三是ICO調查官不要求採取進一步的行動。

三個重點透露最大的問題是，LSE最高權力機構向ICO正式否認它持有蔡英文「博士口試委員」，但LSE法律團隊卻在去年12月提供兩位口試委員資料，並轉交給我國法務部，相關資料可能虛構或無中生有。

面對這麼大的質疑，總統府仍維持過去一慣說法，跳針式地強調總統府早已公開出示過LSE所提供的學生資料，證明蔡英文經過嚴謹程序取得博士學位，而蔡英文申請教職，也是經過政大校方的審核程序，但總統府並未針對林環牆等人新公布的相關爭點提出說明，是無法回應？或另有隱情？總統府的制式回應反而引來更多關注。

彭文正滯外未歸，在公布 ICO判決文之後，他表示LSE已否認持有蔡英文博士論文口試委員及口試報告，他接下來將向LSE提出民、刑事的求償，他和法律團隊將在未來時機成熟後飛往倫敦，召開國際記者會向世界公告此事。

此事看來欲小不易，北檢雖在國內起訴了彭文正，但卻無法限制他在國外採取其他法律行動，這也是總統向平民提告的「後遺症」之一，如果當初檢方也能以同樣的規格或慎重的態度處理彭文正對蔡英文出民刑齊發的誣告等案件，好好演繹一場法治教育，戰場也不致於擴大，鬧成舉世皆知的大案件了。