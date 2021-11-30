工安意外頻爆！時力籲嚴格把關：標案應排除不肖廠商

營造業平均2.6天就一場死亡意外！時力立法院黨團邀民團30日於立法院召開「公共工程死傷不斷 工地安全成未爆彈」記者會，時代力量立委陳椒華指控，台灣公共工程死亡數十年超過400人，卻未見政府重視。立委邱顯智呼籲，應從廠商履歷建立計分制度，在進行重大工程標案，供政府參考。

營造業勞工

陳椒華表示，近年太魯閣、三鶯工程等工安意外頻傳，營造業成為重大職災最大受災戶。近10年公共工程死亡數高達 407 人，而近5年重大職災每年平均死亡數約 309 人，其中營造業發生的重大職災死亡就約佔了半數，平均死亡人數約 145 人，營造業平均2.6天就一場死亡意外。

TIWA（台灣國際勞工協會）專員許淳淮說，「在三鶯線工程進行時，就接獲50多位移工投訴說，「在契約未到期就被迫遣返回國」，每月薪水更不足1萬元，加班時間則高達176個小時，且加班費折合台幣每小時只有47元。他回應內政部次長花敬群移進勞工來減低建築成本的觀點說，「我們不是缺工，而是缺乏廉價的勞工」。

工安制度問題多

她說，許多出現勞權爭議的廠商都曾獲得公共工程金質獎、或者名列內政部營建署優良建業名單上，但其中超過7成都曾違反勞動法令。時代力量新北市黨部新莊區主任吳香君也說，政府有設立工安獎、工程品質等獎項，但經歷過一次性審核而獲得獎項後，政府就會放寬檢核的標準，並無法落實持續性的工安檢查制度。

針對現行相關法律的不足處，立委王婉諭指出，工程會2006年曾宣布將修訂政府採購法，讓嚴重違反勞工法令的廠商停權一段時間，但至今未修正。且政府採購法中「情節重大」定義模糊，使機關難以判斷構成標準。

建立廠商履歷

邱顯智說，如果承攬公共工程的廠商發生職災、工安意外等事由，都會有登記在案的履歷。而目前僅計算職業災害，只要無勞工死傷就不會納入計算。他舉太魯閣事故為例說，太魯閣承包廠商東新營造在「近5年承攬施工發生重大職災件數」但至今卻沒有案件記錄。

他認為，波及第三者的工安意外、衛生管理不良等事件，都應納入評比，以呈現工程風險控管的實際績效。並由此建立一套計分制度，計分結果可以作為政府招攬廠商進行公共工程的參考。

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