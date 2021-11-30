高嘉瑜傳被男友家暴 陳時中：面對暴力「零容忍」

綜合媒體報導，民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞家暴，兩人11月11日投宿板橋某飯店，卻因林秉樞發現她仍與前男友傳訊息聯絡，醋勁大發對她拳腳相向，甚至限制她行動自由。衛福部部長陳時中說，面對暴力絕對是「零容忍」，研究也發現，親密關係的暴力，一旦開始就很難停止，要恢復的可能性低。

陳時中今天參與「藥物科技研究發展獎」頒獎典禮，典禮後受訪表示，依許多研究發現，大家都了解，親密關係的暴力，一旦開始就很難停止，很多人抱持著「多一事不如少一事」或「得饒人處且饒人」，但問題是很多研究都顯示，親密關係的暴力，一旦開始要恢復的可能性低。

高嘉瑜今天中午前往中正一分局製作筆錄，並對男友林秉樞提出相關告訴。外界關心，社會安全網2.0如何強化協助被家暴女性願意通報。

陳時中說，受暴女性要不要通報涉及很多因素，包括自身的人際關係等顧慮，不是說政府做了哪些事情，她就會來通報，但相信大家會以同理心處理自己或他人的被暴力事件，且面對暴力絕對是「零容忍」。