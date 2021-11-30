將赴美 黃裕鈞：讓美了解國民黨最有能力處理台美事務

國民黨下午舉行「駐美代表處籌備：行前記者會」，今天即將搭機赴美的國際部副主任黃裕鈞表示，他雖然是第一個到美國去，但日後還會有更多國民黨的代表赴美說明政策，盼能深化台灣的民主，讓美國聽到在野黨的聲音，降低美國對台灣政治的誤判。

黃裕鈞說，他相信，未來在台美關係上，能讓美國了解國民黨如何符合雙方的利益，讓美國能夠了解國民黨是最有能力處理台美事務的政黨。

國民黨副主席夏立言表示，這是他第一次以國民黨副主席身分與媒體見面，他開門見山就強調駐美的重要性，工作非常不容易，又是很重要的位子，美國是對台軍售安全的承諾，最主要的市場和投資來源，讓美國人了解台灣的政治、中華民國的發展，不管對反對黨還是執政黨都非常重要。

夏立言表示，國民黨上次在野的時候有派人駐美，但執政後撤離，現在發現有很多訊息無法傳達，所以設立駐美代表處還是有其重要性。夏坦言，在美國經費相當有限，但主席朱立倫有承諾過會支援，在黃裕鈞赴美後，未來不管是主席還是各個縣市長，都會有機會不定期到美國訪問。

夏立言強調，黃裕鈞經驗豐富，是國民黨最理想的赴美人員。他說，美國除了傳統基金會還有很多新的智庫都很重要，對美國未來的政府影響都很大，因此要讓他們了解反對黨的聲音，否則錯誤的訊息和印象造成，對台灣的民主是有傷害的。

國際部主任黃介正表示，黃裕鈞赴美後，會先從美國行政部門開始接觸，未來黃會在華府適當的地區租用辦公室，讓華府能有一個基地讓美國的好朋友能夠找到國民黨。

黃介正說，他一再提醒黃裕鈞，設駐美代表處不是跟民進黨在美國人面前吵架，或比賽哪一個黨比較親美或告狀。未來最重要的任務是說明國民黨對各項政策的立場，讓美國各界人士重新了解一個有戰略視野的政黨。

對於在反萊豬公投之際，派人赴美是否時間敏感，黃介正表示，與反萊豬公投無關，而是希望越快越好，所以準備好了就出發；對於萊豬公投，國民黨立場非常清楚，公投是食安問題也是國民健康的問題，駐美人員對美方溝通的論述基礎，會與黨中央保持一致。

對於朱立倫出訪時程，黃介正強調，現在沒有確定的日期，但不會拖延任何時間，只要時機允許、成熟，會立即向朱立倫報告，在最短時間內就會出發。