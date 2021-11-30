快訊

高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

陳菊：人權是永續漁業發展的核心 台灣須接軌國際標準

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國家人權委員會今天於華山文創園區舉辦「外籍漁工人權專案報告發表會」。圖／監察院提供
國家人權委員會今天於華山文創園區舉辦「外籍漁工人權專案報告發表會」。圖／監察院提供

國家人權委員會今天於華山文創園區舉辦「外籍漁工人權專案報告發表會」。本項專案是以監察院6件外籍漁工調查報告為基礎，深入探究外籍漁工人權問題，對制度上的缺失提出建議，並納入34個跨國NGO對「終結遠洋漁業強迫勞動」的訴求，針對我國亟待解決的外籍漁工人權問題，提出改善建議，盼透過政府及相關團體積極對談，持續改善，逐步與國際標準接軌，保障外籍漁工人權，並協助台灣的漁業永續發展。

人權會主委陳菊致詞時表示，這段時間以來，國家人權委員會針對外籍漁工人權專案，已經舉辦了多場履勘與座談，包括，前往高雄前鎮漁港及宜蘭南方澳漁港履勘，並在當地舉辦產官學座談會。另外針對勞動條件、權宜船及仲介管理、強迫勞動等議題，邀集有關行政機關、NGO進行座談交流。上述6件外籍漁工調查案件，經過監察院糾正後，已移至國家人權委員會成立專案進行溝通與協作，行政院也在持續改善中。

三位督導委員進行專案成果報告發表前，先播映「外籍漁工人權專案報告影片－海上人權路」，透過影音圖像，紀錄外籍漁工的工作與生活點滴，讓國人一窺遠洋漁船上狹隘侷促的船艙裡，外籍漁工的工作、用餐、娛樂、盥洗，以及睡眠環境等真實面貌。

監委王幼玲表示，建議行政院檢視國際勞工組織（ILO）C188「漁業工作公約」，拉近現行制度與勞動基準法及C188公約的規範落差，特別是在加強社會保險保障、職業災害保護及基本安全訓練等層面，逐步提升外籍漁工勞動條件，有效促進平等權的實現。

監委王美玉呼籲，透過強化國際合作，就權宜船上的勞動人權，建立檢查法制，並加強管理及評鑑制度，有效監督仲介機構，逐步推動漁工薪水直匯機制，以避免遭仲介雙重剝削，改變臺灣被批評侵害漁工人權的國際形象。

監委紀惠容表示，漁工人權涉及主管海陸事務多個權責機關，有必要建立跨機關聯合查緝平台，明確分工，並釐清勞資爭議與勞動剝削之界線；事故發生時，第一線人員必須能迅速辨識是否為強迫勞動案件，以利即時進行司法偵查及安置保護。

陳菊表示，這一條海上漫長的人權路，一路走來並不輕鬆，廣闊的大海雖沒有疆界，但漁船在海上必須面臨全球漁業治理規範的要求，「人權」是漁業永續發展的核心，台灣必須接軌國際標準，才能提升國際競爭力。

人權 外籍漁工

延伸閱讀

國際抵制北京冬奧時力提案政院評估回應 交付朝野協商

人權會宣布辦整月活動 陳菊呼籲一起守護人權

陳菊：運用柔性積極力量 結合民間改善人權

人權發展國際研討會 陳菊：接軌國際人權標準

相關新聞

高嘉瑜傳被男友家暴 陳時中：面對暴力「零容忍」

綜合媒體報導，民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞家暴，兩人11月11日投宿板橋某飯店，卻因林秉樞發現她仍與前男友傳訊息聯絡，...

將赴美 黃裕鈞：讓美了解國民黨最有能力處理台美事務

國民黨下午舉行「駐美代表處籌備：行前記者會」，今天即將搭機赴美的國際部副主任黃裕鈞表示，他雖然是第一個到美國去，但日後還...

陳菊：人權是永續漁業發展的核心 台灣須接軌國際標準

國家人權委員會今天於華山文創園區舉辦「外籍漁工人權專案報告發表會」。本項專案是以監察院6件外籍漁工調查報告為基礎，深入探...

不碰廢考監 國民黨版修憲案要求總統定期9月國情報告

在民進黨修憲版本幾近底定後，國民黨立院黨團版本今天經程序委員會也正式排入周五院會報告事項，將闖關付委。國民黨版修憲案包含...

高嘉瑜證實是家暴受害者 昔日民進黨孤鳥 如今黨內外都送暖

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴，高嘉瑜本人稍早發出聲明表示，會勇敢面對，「希望不要再有下一個受害者」，證實遭到家暴的傳聞。高嘉瑜在民進黨內沒有派系，人和也不算好，是「孤鳥」型立委，但這次家暴事件，包括行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，以及許多立委都在第一時間發聲譴責，並為高嘉瑜打氣送暖。

法國國會首次通過挺台決議 民進黨：台法友好絕非偶然

法國國民議會於29日通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，肯定法國政府持續支持台灣參加世界衛生大會（WHA）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。