陳菊：人權是永續漁業發展的核心 台灣須接軌國際標準

國家人權委員會今天於華山文創園區舉辦「外籍漁工人權專案報告發表會」。本項專案是以監察院6件外籍漁工調查報告為基礎，深入探究外籍漁工人權問題，對制度上的缺失提出建議，並納入34個跨國NGO對「終結遠洋漁業強迫勞動」的訴求，針對我國亟待解決的外籍漁工人權問題，提出改善建議，盼透過政府及相關團體積極對談，持續改善，逐步與國際標準接軌，保障外籍漁工人權，並協助台灣的漁業永續發展。

人權會主委陳菊致詞時表示，這段時間以來，國家人權委員會針對外籍漁工人權專案，已經舉辦了多場履勘與座談，包括，前往高雄前鎮漁港及宜蘭南方澳漁港履勘，並在當地舉辦產官學座談會。另外針對勞動條件、權宜船及仲介管理、強迫勞動等議題，邀集有關行政機關、NGO進行座談交流。上述6件外籍漁工調查案件，經過監察院糾正後，已移至國家人權委員會成立專案進行溝通與協作，行政院也在持續改善中。

三位督導委員進行專案成果報告發表前，先播映「外籍漁工人權專案報告影片－海上人權路」，透過影音圖像，紀錄外籍漁工的工作與生活點滴，讓國人一窺遠洋漁船上狹隘侷促的船艙裡，外籍漁工的工作、用餐、娛樂、盥洗，以及睡眠環境等真實面貌。

監委王幼玲表示，建議行政院檢視國際勞工組織（ILO）C188「漁業工作公約」，拉近現行制度與勞動基準法及C188公約的規範落差，特別是在加強社會保險保障、職業災害保護及基本安全訓練等層面，逐步提升外籍漁工勞動條件，有效促進平等權的實現。

監委王美玉呼籲，透過強化國際合作，就權宜船上的勞動人權，建立檢查法制，並加強管理及評鑑制度，有效監督仲介機構，逐步推動漁工薪水直匯機制，以避免遭仲介雙重剝削，改變臺灣被批評侵害漁工人權的國際形象。

監委紀惠容表示，漁工人權涉及主管海陸事務多個權責機關，有必要建立跨機關聯合查緝平台，明確分工，並釐清勞資爭議與勞動剝削之界線；事故發生時，第一線人員必須能迅速辨識是否為強迫勞動案件，以利即時進行司法偵查及安置保護。

陳菊表示，這一條海上漫長的人權路，一路走來並不輕鬆，廣闊的大海雖沒有疆界，但漁船在海上必須面臨全球漁業治理規範的要求，「人權」是漁業永續發展的核心，台灣必須接軌國際標準，才能提升國際競爭力。