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高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

不碰廢考監 國民黨版修憲案要求總統定期9月國情報告

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

在民進黨修憲版本幾近底定後，國民黨立院黨團版本今天經程序委員會也正式排入周五院會報告事項，將闖關付委。國民黨版修憲案包含權責相符、擴大青年政治參與，以及納入社會權3大重點，共7項修正。原也要納入的提高考監人事同意權門檻，最後未提出。

權責相符方面，國民黨版修憲案要求，未來總統每年9月應赴立院國情報告，並聽取建言；發布緊急命令後，總統也應於立院追認前赴立院報告並備詢；全體立委3分之1以上連署，總統也應赴立院說明大政方針並備詢。

此外，國民黨版修憲案也主張，應恢復前總統李登輝時代刪除的閣揆同意權。

擴大青年政治參與方面，除朝野有共識的公民權年齡下修至18歲，國民黨版修憲案還附帶提案將不在籍投票入憲。此外，被選舉權部分，國民黨版修憲案也主張正副總統被選舉年齡由現行的40歲降至35歲。

納入社會權部分，國民黨版修憲案也明定國家有維護永續環境責任，攜手全球面對氣候變遷，追求淨零排放目標；也要求國家應注重生物多樣性，完備動保教育與法治，強化動物福利保障。

修憲 國民黨

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