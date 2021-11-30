法國國會首次通過挺台決議 民進黨：台法友好絕非偶然

法國國民議會於29日通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，肯定法國政府持續支持台灣參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。民主進步黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨誠摯地感謝法國立法與行政部門對台灣拓展國際空間的堅定支持。

謝佩芬說，法國參議院於今年5月6日首度通過支持台灣國際參與決議後，國民議會現又通過友台決議，創下在半年內法國國會兩院均首度通過友好台灣決議的記錄。此次在國民議會的友台法案，是由友台小組主席François de Rugy發起，迅速獲得跨黨派7大政團總召及高達183位國民議會議員的共同連署提出，肯定台灣在抗疫及經濟發展的成功經驗，認為台灣遭國際組織排除在外，會危害國際社會的利益。在國民議會表決前的討論中，外委會主席Jean-Louis Bourlanges熱情支持台灣，國會議員Frédérique Dumas更說出「我就是台灣」（Je suis Taïwan!），挺台之情令人動容。

謝佩芬進一步說，近來法國與台灣關係友好。上個月，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard） 率友台小組兩位副主席Max Brisson及Else Joseph、外交暨國防委員會副主席Olivier Cadic等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書Judith Bout訪問台灣，儘管中國駐法大使盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓，但此一跨黨派訪團不畏中國政府的威嚇，前來台灣交流。

謝佩芬指出，台灣近來與法國的友好關係絕非偶然，而是雙方共享自由、民主、價值的必然表現。民進黨由衷感謝法國立法與行政部門對台灣參與國際社會的肯定與支持。另外，民進黨也要誠摯地感謝駐法代表吳志中大使與所有第一線外交人員的努力，讓台法友誼得以更加穩固與堅定。