高嘉瑜家暴案 民進黨婦女部：第一時間表達慰問

民進黨立委高嘉瑜傳遭男友家暴事件。民進黨婦女部表示，譴責性別暴力、支持高嘉瑜採取法律行動。民進黨婦女部指出，針對高嘉瑜遭受約會暴力一事，民進黨第一時間已請婦女部主任許嘉恬表達慰問，若高委員有需要，黨部也將提供協助。

民進黨婦女部表示，除了嚴厲譴責性別暴力外，婦女部亦支持高嘉瑜委員採取法律行動，阻絕暴力。

根據週刊報導，高嘉瑜傳遭男友林秉樞家暴，兩人11日投宿板橋某飯店，卻因男友發現她仍與前男友傳訊息聯絡，醋勁大發對她拳腳相向，甚至限制她行動自由。據爆料者指出，高嘉瑜被打到全身是傷；而事發後6天，17日高嘉瑜在臉書貼出的個人照片，脖子上疑似有瘀青，22日出席「Deepfake以假亂真」記者會，本報當時所拍的照片中，放大來看，手腕也可看見有瘀青傷痕。