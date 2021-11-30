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高嘉瑜遭家暴 高市議員黃捷、高閔琳聲援

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃捷聲援立委高嘉瑜遭家暴事件。圖／取自黃捷臉書
高雄市議員黃捷聲援立委高嘉瑜遭家暴事件。圖／取自黃捷臉書

立委高嘉瑜遭家暴，引發各界聲援，高市議員黃捷、高閔琳都在臉書發文聲援。

黃捷說，親密關係暴力罪不可赦！高嘉瑜才剛經歷deepfake換臉事件傷害，又被伴侶毆打、限制行動，還以私密影像威脅。

高閔琳也說，沒有人該被暴力對待。在情感關係當中，只要出現暴力；不管暴力的形式，是言語霸凌，精神暴力還是肢體暴力⋯⋯只要是暴力，就不是「愛」。

黃捷認為，這種以愛為名、行虐待之實的行為根本不叫愛。「即便嘉瑜在公領域是擁有影響力的一位國會議員，但回到感情中，卻仍成為親密關係裡的受害者，這就是親密關係暴力的恐怖。」黃捷也喊話，請這位施暴者不要一錯再錯，盡快把所有涉及隱私、未經同意的親密照刪除，不得傳播，並從高嘉瑜身邊滾開，還她一個平靜！

高閔琳也說，今天是台灣女權日，女性國會議員被家暴事件浮出，非常諷刺。在情感婚姻關係中的每一個人，如不幸遭遇對方暴力對待，那不是你的錯；也請你好好保護自己。為了自己，也為了真正關愛你心疼你的人，一定要勇敢斷開充滿毒素而不健康的關係和環境、遠離恐怖情人。文末寫道，譴責暴力！聲援高嘉瑜。加油。

高閔琳說，是否欣賞高嘉瑜一回事，但面對暴力事件，不該幸災樂禍說風涼話，而是應該要共同譴責暴力。施暴者是不分對象的。不管是我們自己，還是我們的家人朋友和姊妹，都有可能不幸遇到錯誤的對象而遭受暴力對待。面對暴力，必須零容忍。

11月30日為台灣女權日，也是民進黨前婦女部主任彭婉如逝世25周年，彭婉如生故當年，約有1萬5千名台灣學生透過網路連署，爭取將11月30日訂定為「台灣女權日」，紀念彭婉如對台灣女權的付出。

高雄市議員高閔琳聲援立委高嘉瑜遭家暴事件。圖／取自高閔琳臉書
高雄市議員高閔琳聲援立委高嘉瑜遭家暴事件。圖／取自高閔琳臉書

高嘉瑜 女權 高閔琳

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