板橋女力激戰 山田摩衣今宣布參選議員：相信選民眼睛

隨著2022地方選戰逼近，新北市議員擬參選人山田摩衣，今日宣布參選板橋區，不只現任議員拚連任，外界也點名不少高顏值女力，包括前議員李婉玉、國民黨發言人李明璇，新北市府發言人戴湘儀，都有機會成為競爭對手。山田摩衣則說，敬重她們的工作表現，相信選民的眼睛都是雪亮的，會秉持水牛精神來努力。

新北市擬參選人張銘祐、卓冠廷今日陪同宣布參選，山田摩衣表示，因板橋位在新北交通的核心位置，也是新北人口最稠密的地方，過去基層服務經驗中，她體會到交通建設、青年住宅、幼童托育、長者照護及休閒運動，是板橋人最關心的議題，且2014年隨著立法院長游錫堃選新北市長時，就已經陪同他到板橋各個地方，因此決定深耕板橋區。另外，山田摩衣強調，自己是土生土長的台灣人。