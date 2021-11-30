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板橋女力激戰 山田摩衣今宣布參選議員：相信選民眼睛
隨著2022地方選戰逼近，新北市議員擬參選人山田摩衣，今日宣布參選板橋區，不只現任議員拚連任，外界也點名不少高顏值女力，包括前議員李婉玉、國民黨發言人李明璇，新北市府發言人戴湘儀，都有機會成為競爭對手。山田摩衣則說，敬重她們的工作表現，相信選民的眼睛都是雪亮的，會秉持水牛精神來努力。
新北市擬參選人張銘祐、卓冠廷今日陪同宣布參選，山田摩衣表示，因板橋位在新北交通的核心位置，也是新北人口最稠密的地方，過去基層服務經驗中，她體會到交通建設、青年住宅、幼童托育、長者照護及休閒運動，是板橋人最關心的議題，且2014年隨著立法院長游錫堃選新北市長時，就已經陪同他到板橋各個地方，因此決定深耕板橋區。另外，山田摩衣強調，自己是土生土長的台灣人。
同屬正國會的張銘祐說，自己選區在新店大文山地區，幅員遼闊，現在有兩位戰友加入組成「新板土連線」，未來在市政議題上可以共同監督，並宣講12月18日公投立場，砲轟前總統馬英九「講什麼X話」，呼籲新北市民要跟新北市長侯友宜站在同個立場，反對重啟核四；卓冠廷則批評國民黨過去對環保議題不關心，若三接沒有通過，就會有人訴求燒更多的煤、用中火來發電，國民黨就是打著要啟用核四的意圖。
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