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洪孟楷開會挨批 國民黨團批綠雙標 對外國議員卑躬屈膝

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
外交部長吳釗燮(右)29日歡迎愛沙尼亞國會友台小組主席楊森(Jüri Jaanson)(左)。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮(右)29日歡迎愛沙尼亞國會友台小組主席楊森(Jüri Jaanson)(左)。圖／外交部提供

國民黨立委洪孟楷代表立法院至英國參加會議後返國，經14天隔離期滿，於7天自主管理期間到立法院參與會議，引發綠營抨擊。國民黨團今反批，民進黨政府對他國議員造訪毫無防疫規定、卑躬屈膝，卻嚴格要求在野黨立委，又是雙標。

國民黨團書記長陳玉珍表示，衛福部長陳時中已說得很清楚，自主管理期間有必要仍可參加會議，只要把口罩戴好，民進黨立委洪申翰處心積慮批評認真開會的洪孟楷，在應全國一心防疫下，洪心裏只有政治鬥爭，非常不應該，令人遺憾。

國民黨團副書記長李德維也說，洪孟楷已在集中檢疫所住了14天，完全符合相關防疫規定，現在卻被還在自我隔離的民進黨立委洪申翰這樣挖苦，為洪不捨。

李德維質疑，民進黨政府跟中央流行疫情指揮中心對美國、波羅的海等他國國會議員來台，完全沒防疫規定，但台灣自己國會議員回台，在集中檢疫所住14天，民進黨跟中央流行疫情指揮中心卻用兩種完全不同標準要求，為洪孟楷抱屈。

李德維認為，民進黨政府與中央流行疫情指揮中心應講清楚，為何其他國家國會議員來台，民進黨政府就這樣卑躬屈膝，但卻用高標準要求自己在野黨的國會議員？

民進黨 洪孟楷 國民黨

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