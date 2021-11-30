李應元告別式 蔡英文頒發褒揚令細數從政貢獻
駐泰前代表李應元今天早上舉行告別式，蔡英文總統到場頒發褒揚令，由李應元夫人黃月桂代表接受。褒揚令中細數李應元過去擔任勞委會主委、駐美副代表、立委、環保署長及駐泰代表等職務的貢獻，也讚揚李應元是「天生的外交官」。
李應元今年8月宣布辭職回台灣，當時他提到自己5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，決定向蔡總統提出辭職。由於當時李應元才到任一年，且外交手腕靈活，黨內許多人都感到相當可惜。
李應元從政近30年，從前總統陳水扁時代就一路被重用，尤其陳水扁欽點他派駐美國擔任副代表，當時被譽為明日之星。他的留美資歷再加上交際手腕靈活，也被稱為「天生的外交官」。但他也因為在謝長廷擔任行政院長時被重用，被視為「謝系」色彩鮮明。
李應元早期在美國唸書時，因參加台獨活動被當時的國民黨政府列為返國「黑名單」，返國後藉由照片及文章投稿被捕，1992年因「刑法100條」修正才出獄，也因此成為家喻戶曉的人物。
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