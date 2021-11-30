快訊

台鐵又收恐嚇信 稱帶球棒、炸彈「屏東搭莒光號北上炸總統府」

民族改造令：中國洩密《絕密新疆文件》說了什麼？

李應元告別式 蔡英文頒發褒揚令細數從政貢獻

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
駐泰前代表李應元今天早上舉行告別式，蔡英文總統（右）到場頒發褒揚令，由李應元夫人黃月桂代表接受。圖／總統府提供
駐泰前代表李應元今天早上舉行告別式，蔡英文總統（右）到場頒發褒揚令，由李應元夫人黃月桂代表接受。圖／總統府提供

駐泰前代表李應元今天早上舉行告別式，蔡英文總統到場頒發褒揚令，由李應元夫人黃月桂代表接受。褒揚令中細數李應元過去擔任勞委會主委、駐美副代表、立委、環保署長及駐泰代表等職務的貢獻，也讚揚李應元是「天生的外交官」。

李應元今年8月宣布辭職回台灣，當時他提到自己5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，決定向蔡總統提出辭職。由於當時李應元才到任一年，且外交手腕靈活，黨內許多人都感到相當可惜。

李應元從政近30年，從前總統陳水扁時代就一路被重用，尤其陳水扁欽點他派駐美國擔任副代表，當時被譽為明日之星。他的留美資歷再加上交際手腕靈活，也被稱為「天生的外交官」。但他也因為在謝長廷擔任行政院長時被重用，被視為「謝系」色彩鮮明。

李應元早期在美國唸書時，因參加台獨活動被當時的國民黨政府列為返國「黑名單」，返國後藉由照片及文章投稿被捕，1992年因「刑法100條」修正才出獄，也因此成為家喻戶曉的人物。

駐泰前代表李應元今天早上舉行告別式，蔡英文總統（右）到場頒發褒揚令，由李應元夫人黃月桂代表接受。圖／外交部提供
駐泰前代表李應元今天早上舉行告別式，蔡英文總統（右）到場頒發褒揚令，由李應元夫人黃月桂代表接受。圖／外交部提供

李應元 美國 陳水扁

延伸閱讀

蔡英文總統「論文門」 賀德芬越洋連線彭文正

貝里斯眾議院議長伍姿明訪台 將晉見蔡英文總統

蔡英文論文爭議延燒 LSE否認持有口委名單及口試報告

李應元辭世 賴副總統追思悼念

相關新聞

驚傳男友家暴 高嘉瑜：對不起讓大家擔心了 我會勇敢

民進黨立委高嘉瑜驚傳被男友家暴，高嘉瑜今天發聲明指出「嘉瑜首先要感謝各位好友及媒體朋友的關心，對不起，讓大家擔心了。相關...

影／高嘉瑜遭家暴 高媽媽很心疼：女兒從沒帶男友回家

有「港湖女神」稱號立法委員高嘉瑜，《鏡週刊》報導，日前遭新任男友在飯店內家暴，北市社會局今介入關心。高嘉瑜的老家在基隆，...

高嘉瑜男友是板橋林家後代？族譜一查：沒有他的名字

民進黨立委高嘉瑜遭周刊爆料，被男友林秉樞家暴引發譁然，如今越演越烈，甚至傳出林秉樞是板橋林家後代。據了解，板橋林家已經查...

李應元告別式 蔡英文頒發褒揚令細數從政貢獻

駐泰前代表李應元今天早上舉行告別式，蔡英文總統到場頒發褒揚令，由李應元夫人黃月桂代表接受。褒揚令中細數李應元過去擔任勞委...

高嘉瑜父母痛心「看新聞才知」 為何女性民代受家暴多選擇隱忍？

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜被男友家暴、控制行動，她證實自己是受害人，不過在媒體披露前她事後去台大醫院驗傷，卻選擇隱忍未報案。她的父母也是看新聞才知道女兒被打。多年前，「議會之花」民進黨台北市前議員呂瀅瀅長期忍受家暴達10年之久，也是消息曝光後才承認。名人尤其是女性民代遭遇家暴，為何都選擇隱忍？...

大選震盪台宏邦誼恐生變 外交部：與新政府深化合作

友邦宏都拉斯28日舉行總統大選，反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）得票領先，已自行宣布勝選；我外交部今表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。