高嘉瑜男友是板橋林家後代？族譜一查：沒有他的名字
民進黨立委高嘉瑜遭周刊爆料，被男友林秉樞家暴引發譁然，如今越演越烈，甚至傳出林秉樞是板橋林家後代。據了解，板橋林家已經查過祖譜，上面並未有林秉樞的名字。
有「港湖女神」之稱的高嘉瑜遭爆，被男友林秉樞家暴，高嘉瑜則向周刊坦言，與林秉樞投宿板橋飯店，卻被男友發現自己手機內有大量與前馬姓男友通訊的訊息檔案，男友在質疑高不是說與前任沒聯絡後，便暴打高嘉瑜，搶下她手機備份所有訊息，隨後還控制她行動長達兩日。
高嘉瑜稍早也透過媒體群組發言說，相關的資料還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，自己也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。
至於傳出林秉樞是板橋林家後代，據了解，板橋林家已經查過祖譜，上面並未有林秉樞的名字。
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