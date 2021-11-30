大選震盪台宏邦誼恐生變 外交部：與新政府深化合作

友邦宏都拉斯28日舉行總統大選，反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）得票領先，已自行宣布勝選；我外交部今表示，宏都拉斯尚未完成計票，我方密切掌握，無論誰當選，我方都會持續推動合作，深化邦誼。

卡斯楚曾表示，若勝選將與中國大陸建交，與台灣斷交。美國國務院西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）日前領導代表團造訪宏都拉斯進行會議，一名美國國務官員向媒體表示，已向宏都拉斯所有主要（總統大選）參與者明確表達，想要看到台宏關係持續下去。

外交部發言人歐江安今在線上例行記者會回應提問表示，宏都拉斯28日舉行總統及國會大選，已完成投票，但目前宏都拉斯國家選舉委員會尚未完成計票，到目前為止還在進行開票作業；我方有充分且密切即時掌握，若有確切宏都拉斯大選結果，外交部會在第一時間對外說明。

歐江安並說，外交部已持續與宏都拉斯朝野各界人士，重要友人加強溝通、說明深化邦誼及雙邊友好關係的積極意願。

歐江安重申，基於民主原則，會尊重宏都拉斯選舉結果，也支持宏都拉斯進行自由民主以及透明的選舉；不管何人當選宏都拉斯總統，我國政府都會在既有良好基礎之上，秉持踏實外交、互惠互利的精神，進一步深化邦誼。

歐江安說，不論黨派，不論誰當選，都會與宏都拉斯新政府合作，繼續推動各項有利於人民福祉以及國家發展的合作計畫，深化台灣與宏都拉斯雙邊的邦誼及友好關係。

歐江安也重申，面對中國大陸持續透過雙邊以及國際組織管道企圖壓縮台灣的國際空間，並破壞台灣與友邦的外交關係，外交部都有通盤掌握，也會審慎因應，並會加強與宏都拉斯朝野的溝通，說明台灣才是宏都拉斯值得信賴的好朋友。

歐江安表示，外交部也會持續結合理念相近國家共同協助宏都拉斯國家發展，並在80年長年友好的合作基礎上持續與宏都拉斯的新政府深化合作，以及在各領域的合作友好關係。