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大潭電廠趕工偷進400移工 立委批經濟部防疫特權

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委賴香伶、張其祿今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立委賴香伶、張其祿今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

受疫情影響，指揮中心今年五月起管制移工引進，許多急需看護的家庭遲遲等不到移工。但民眾黨立委賴香伶、張其祿今舉行記者會爆料，經濟部為了加速趕工大潭電廠，今年10月核准引進400名泰國移工入境，但勞動部卻直到11月11日才開放申請家庭看護移工。「為什麼經濟部享有特權？指揮中心也放行？」

賴香伶指出，我國目前家庭看護移工比去年2月疫情爆發前大幅減少3萬7千多人，意即至少有3萬7千多個家庭急需看護移工，但勞動部仍以疫情為由，遲遲沒有研議配套措施，直至11月11日才宣布開放家庭看護移工申請入境，11月17日才有第一位家庭看護移工來台，目前仍在隔離中。

賴香伶爆料，早在勞動部之前，經濟部便透過專案引進移工方式，為台電大潭電廠擴建、桃園會展中心引進400多名移工，顯示政府想要推動的工程，如大潭電廠、第三天然氣接收站就可以火速推動不斷趕工，甚至動用行政資源、國營事業單位預算不斷替執政黨的公投宣傳，但是民眾急需的家庭看護移工引進，卻可以慢吞吞，「只准州官放火，不准百姓點燈」。

張其祿並提到，交通部等單位早向指揮中心申請專案引進移工，進行機場航廈擴建工程，但勞動部卻沒有掌握狀況，對於經濟部「偷跑」引進移工，指揮中心也仍「已讀不回」相關索資，只敢欺騙人民，不顧弱勢家庭的需求。

賴香伶補充，勞動部對於這些「專案核准」引進的移工毫無所知，移工引進積分制才剛上路，並制定7+7+7等防疫措施，但相關專案引進的移工不是勞動部開放同意引進的印尼籍、也非採14+7的隔離與自主管理，甚至連必須進行的移工訪視都沒有做，勞動部不但失職又被指揮中心架空。

移工 勞動部 看護

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