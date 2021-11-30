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高嘉瑜遭男友施暴 跨黨派女立委聲援

聯合報 / 記者吳亮賢李承穎／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。本報資料照片
民進黨立委高嘉瑜。本報資料照片

鏡週刊報導，民進黨立委高嘉瑜遭男友在飯店內施暴，引發各界震驚。民眾黨立委賴香伶、時代力量立委王婉諭、民進黨立委范雲今早也發表聲明，為高嘉瑜加油及抱屈。

「親密關係中的暴力更令人痛心」，賴香伶表示，看到高嘉瑜被親密關係中的人傷害，除為高抱屈外，也要對施暴者的行為譴責。「高委員身體上受的傷可以慢慢回復，但是她心理上面的傷、承受的壓力需要你我的支持」。

王婉諭表示，「任何形式的暴力都不被允許，對於家暴，更是零容忍」，她也強調，家庭暴力、親密關係暴力的受害者並不只是單一面貌，受害者可能是公眾人物、也可能是你我身邊的每個人，期盼社會大眾在對於家暴事件及被害人的關心，應該撇除政治傾向、職業、與既定的人格特質，實際地在個案上關注被害人的需求，避免造成二次傷害。

王婉諭並提到，據衛福部保護司的統計，若以親密關係型態的家庭暴力案件來看，近十年來始終有超過8成的受害者是女性，整體通報案件數及被害人保護扶助人次也不斷上升。將積極監督政府盤點、補足第一線的人力，在警政、社政、律政上給予足夠的資源，建立一個完善的家暴防治體系。

范雲表示，媒體報導中，可能涉及私密影像的部分，目前台灣並沒有完善法律體系可以防制，她提出「未經同意散布性私密影像」的專法，會全力要求法務部儘速立法。不只是高嘉瑜，任何人都不應該因為感情的互動而成為受害者。

高嘉瑜 王婉諭 家暴

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