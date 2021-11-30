跨年卡司全國最強 盧秀燕：兩個應變防「魔王病毒」

台中市長盧秀燕指出，今年跨年有全國最強卡司，但因應Omicron變種病毒疫情，市府祭出「一個準備、兩個應變」若疫情平緩，跨年晚會開放民眾進場；兩個應變是疫情若趨嚴，將改線上舉辦；若疫情嚴峻到表演團隊無法演出，將取消跨年晚會，防疫優先。

新聞局表示，今年邀請到金曲樂團「頑童MJ116」跨年晚會壓軸，規劃在水湳中央公園舉辦，將邀請多組偶像歌手輪番演出，名單會很快公布。晚會由金鐘獎最佳主持人蔡尚樺與阿Ken穿針引線，陪民眾一起跨到2022年！

盧秀燕說今年有全國最強的卡司，詳細規劃會再另外向市民說明。Omicron病毒雖看似遠在天邊，但也可能突然兵臨城下，跨年應變計畫包括「一個準備、兩個應變」，一個準備即是若疫情平緩，跨年晚會將照樣舉行，讓民眾進場欣賞精彩表演。

第一個應變是當疫情較為嚴峻，將配合中央流行疫情指揮中心政策，評估與去年一樣改線上舉行，讓民眾在家觀賞跨年晚會；第二個應變則是疫情嚴重時，可能連表演團隊演出都有困難，如此一來，跨年晚會將完全取消，既不實體舉辦也不線上轉播，做好防疫準備。