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國際抵制北京冬奧時力提案政院評估回應 交付朝野協商

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
大陸人大宣布制訂「香港國安法」，圖為去年香港反送中運動。美聯社
大陸人大宣布制訂「香港國安法」，圖為去年香港反送中運動。美聯社

中共持續迫害人權，國際出現抵制北京冬季奧運聲浪，時代力量立法院黨團因此提出決議案，建請行政院審慎評估，注意國際抵制北京冬奧局勢，並在適當時機做出正確回應。今日立法院院會中處理此決議案，全案逕付二讀，並在民進黨團立委提議下，交付朝野協商。

時力指出，有鑑於中共政權持續侵害中國境內人權及威脅國際間的民主，大肆鎮壓異議人士、戕害言論自由、迫害宗教自由、違反各項國際人權公約，不斷增強對台威脅，持續以解放軍機艦擾台，可能阻撓台灣進入CPTPP等行為，若放任北京舉辦北京冬奧，必然助長中共政權的法西斯氣焰，使其得以進一步破壞國際社會的民主發展，並強化其對於人權的侵害 。

時力表示，國際已有各界人士呼籲，鑑於中共政權未能切實改善人權狀況，亦未為迫害人權致歉，各國政府應該抵制北京冬奧，以表達國際社會對中國人權狀況惡化的關注和強烈譴責。如歐洲議會通過決議案，美國參議員也共同致函國際奧委會要求推遲北京冬奧，土耳其維吾爾團體亦呼籲各國派遣最少人數代表團以抵制賽事。

時力表示，對台灣而言，中國的打壓與脅迫從未稍歇，自1991年至2020年，於中國境內有近600名台灣人失蹤，中共又於2020年傳出要制裁「台獨頑固份子 」，因此，台灣運動員若前往北京參賽，在兩國關係緊張之際，台灣政府實應審慎評估運動員的人身安全。諸多台灣人權團體也響應國際反北京冬奧團體提出的「沒有人權就沒有奧運（No Rights, No Games.）」抵制，因此提案建請立法院作成決議：「建請行政院審慎評估，注意國際抵制2022年第24屆北京冬季奧運會局勢，並在適當時機做出正確回應。」

北京冬奧 人權 中共

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