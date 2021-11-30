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經濟成長率高 徐國勇：村里長和民政人員防疫功不可沒

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
新北市三重區永春里長李聰平，服務超過50年，榮獲一等內政專業獎章。記者黃宣翰／攝影
新北市三重區永春里長李聰平，服務超過50年，榮獲一等內政專業獎章。記者黃宣翰／攝影

內政部今天上午在台南市立文化中心演藝廳，舉辦110年資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會。內政部長徐國勇表示，台灣今年經濟成長率可達6.09%，追究真正原因是新冠肺炎疫情控制的好，村里長和民政人員功不可沒。

表揚大會共430人獲獎，其中有2人榮獲一等內政專業獎章，新北市三重區永春里長李聰平，服務超過50年，他致力推動電線桿地下化，推廣消防安全，改善鄰里環境品質。另一名是連任13屆屏東縣新埤鄉民代表會代表張時田，深耕鄉里體察民情，為民喉舌為己任，深獲各界肯定。

110年全國資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會，今天上午9點30分起 在台南文化中心舉行，徐國勇等人出席大會頒獎表場。

徐國勇說，村里長和民政人員站在第一線很辛苦，尤其是村里長定位不明，蔡英文總統也很關心，希望從法制面突破，他更持續和考試院連繫，努力協助讓村里長定位明確，不影響兼職及事務費等。

徐國勇表示，台灣2008年、2009年時，天天喊「保1」，今年經濟成長率卻可達到6.09%，這是不得了的數字，以國民所得及國家基礎來看，應該是全球第一，今年國民所得應也會超過3萬美金，蔡總統幫忙先達成「633」。

徐國勇說，經濟成長背後有許多因果關係，追究真正原因，台灣在新冠肺炎疫情上控制的好，若是疫情無法抑制，經濟一定不好；台灣居家檢疫者，最多一天曾超過6萬人，但醫務人員人手不足，這時就得靠警察、村里長和民政人員的付出。

連任13屆屏東縣新埤鄉民代表會代表張時田（右），深耕鄉里體察民情，由內政部長徐國勇（左）頒發一等內政專業獎章。記者黃宣翰／攝影
連任13屆屏東縣新埤鄉民代表會代表張時田（右），深耕鄉里體察民情，由內政部長徐國勇（左）頒發一等內政專業獎章。記者黃宣翰／攝影
內政部今天上午在台南市立文化中心演藝廳，舉辦110年資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會。記者黃宣翰／攝影
內政部今天上午在台南市立文化中心演藝廳，舉辦110年資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會。記者黃宣翰／攝影

徐國勇 新冠肺炎

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