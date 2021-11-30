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高嘉瑜傳遭男友施暴 柯文哲譴責暴力：打人一定不對

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天出席台北市銀髮職能新創中心記者會，對立委高嘉瑜遭男友施暴表示，這要譴責暴力，打人一定不對。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天出席台北市銀髮職能新創中心記者會，對立委高嘉瑜遭男友施暴表示，這要譴責暴力，打人一定不對。記者林麗玉／攝影

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友施暴，引發各界熱議。台北市長柯文哲今天出席台北市銀髮職能新創中心記者會時表示，這要譴責暴力，打人一定不對，媒體追問「會不會以朋友身分關心？」他回「有啦！有啦！」

高嘉瑜和大學時就交往的學弟馬文鈺分手後，於半年前和林姓男友交往，近日驚傳被施暴。

鏡週刊報導指出，高嘉瑜本月11日和林男入住新北市板橋一間飯店，林把玩高的手機，看到高嘉瑜和前男友仍傳訊息互動，竟醋勁大發對高嘉瑜施暴，導致高的右臉、頭部、四肢多處挫傷。

報導說，不只期間被林姓男友施暴，還被控制行動自由長達兩日。高嘉瑜無公開行程並整整消失一周後，也被人發現手上及脖子都有明顯外傷。

對於高嘉瑜驚傳被男友施暴，柯文哲今天聽聞媒體追問此事，柯先驚訝嘆「哎呦....，這個打人一定不對，還是要譴責暴力」，媒體追問，會不會以朋友身分去關心？柯說，「有啦、有啦。」

高嘉瑜 柯文哲

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