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國民黨團停審預算 民進黨團抨擊：翹班、薪水小偷

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播

國民黨立法院黨團昨天宣布停審中央政府明年度總預算。民進黨立法院黨團今天指出，國會議員重要工作就是審查預算，但國民黨立委沒有履行憲法賦予義務，也忘記人民託付，呼籲國民黨委員不要再翹班、不要當「薪水小偷」，趕快回來審預算。

黨團幹事長劉世芳指出，立法院各個委員會如火如荼在審總預算，但國民黨團卻說停審，感到遺憾，交通委員會、教育委員會都突然停審，大家都感到錯愕，中央政府總預算歲出兩兆多，國民黨召委負責審查的約占一半，有很多新增預算，希望國民黨立委不要翹班，否則薪水小偷名號會灌在自己身上。

黨團書記長蔡適應指出，國民黨召委部分，內政委員會召委林為洲負責的原住民族委員會、中選會和客委會等都沒排審，外交國防委員會召委陳以信的退輔會、國防部預算也沒審查，衛環委員會召委蔣萬安原本要排審勞動部相關預算，也臨時變更議程，嘴上說關心勞動、環保，但卻不審預算， 到底知不知道召委工作是什麼？請各位把召委辭掉，讓有心排審立委來幫忙協助審查，發揮該角色工作。

蔡適應說，總預算無法審查，影響到軍公教加薪無法在明年一月一日實施，要拖到二月以後，育兒津貼計畫、產檢補助計畫是大家殷殷期待，也因為預算停審延宕，民眾關心卻都領不到，蔣萬安認為育兒津貼不重要嗎？還有農委會花東地區有機農業發展計畫、班班有冷氣、衛福部新興傳染病防治計畫等都受影響，也足證國民黨就是來亂的。

黨團副幹事長黃世杰說，國民黨停審原因是主張行政院所屬政務官有行政不中立問題，但銓敘部清楚說明公投跟選舉不同，公投對是對政策，行政院依法是公投案反方當事人，有義務出席說明反方意見立場，跟行政中立沒衝突，也沒利用職務、權勢干預，都是向不特定人宣導說明，國民黨拿這理由停審預算，導致國家施政混亂，影響台灣經濟發展。

國民黨 立法院

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