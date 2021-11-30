前文膽男友成家暴導火線 曾與高嘉瑜長跑20載今當爸

高嘉瑜傳出家暴，而在飯店內觸動家暴的導火線，是一封封與前男友馬文鈺的密集訊息。據《鏡週刊》報導，高嘉瑜早在選上立委前即與馬文鈺分手，而馬文鈺最新現況是從人夫升格為新手爸爸。

高嘉瑜與馬文鈺兩人從大學時就開始交往，戀情長跑超過20年，高在政壇路上，許多政治質詢稿及文宣，皆出自於馬文鈺之手，兩人雖然情斷，但工作關係仍舊持續，馬如今雖已請辭高嘉瑜國會研究室助理一職，但仍是高的重要幕僚之一。

高嘉瑜過去曾上媒體談話性節目談及感情觀(下方影片11分處之後)，坦承自己求學時代就像孤鳥，婚姻對她來說不是那麼重要，但身邊朋友都結婚當媽媽了，可以先生小孩後結婚，這樣才能讓小孩在完整家庭長大；交往過的馬文鈺即是初戀男友。

高嘉瑜今天則針對家暴案發出聲明：「對不起，讓大家擔心了。相關的資料，嘉瑜還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，嘉瑜也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。」