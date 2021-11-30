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沒恭喜時代革命挨轟 朱立倫：台灣實在意識形態到可以

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

對於國民黨主席朱立倫日前的金馬獎發文，被網友砲轟未提及以反送中為主軸的電影「時代革命」。朱立倫今受訪表示，自己是去看導演李行的紀錄片「行影．不離」，發文也是前一天寫好的，但連一個紀念李行導演的發文，都要被泛政治化，「台灣實在意識形態到可以」。

朱立倫解釋，過去他擔任市長時，有和李行合辦多次電影活動，包括國家電影中心的活動，這篇臉書也是前一天就寫好的。他說，他恭喜每一位得獎的，但事前他怎麼知道哪一位會得獎？包括大家關心的「時代革命」，以及最佳影片「瀑布」，還有他很欣賞的「美國女孩」。

朱立倫強調，他用這樣的角度去恭喜每一部電影，但對於恭喜李行的發文，被用意識形態的攻擊，這也是民進黨才幹得出來。

朱立倫 電影

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