快訊

我們成了消耗品？誰害怕「波蘭水電工」入侵

高嘉瑜傳遭家暴 蘇貞昌：男人打女人豬狗不如

游盈隆：四大公投綠扭轉局勢中 但毀滅性危機未解除

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，如果明天就進行四項公投投票，結果將是三比一，反萊豬公投、真愛藻礁公投和公投綁大選通過，而重啟核四公投不通過。基金會董事長游盈隆表示，四項公投除反萊豬公投外，正反方差距都在六個百分點以內，相關變數仍多，但公投最後結果若是三比一，民進黨政府仍將承受重大災難性政治衝擊，類似「彗星撞地球」的毀滅性危機尚未解除。

游盈隆表示，過去一個月，四大公投民意戰場出現重大變化。反萊豬公投差距銳減23個百分點，高居第一；公投綁大選縮減17.3個百分點，真愛藻礁公投縮減12.5個百分點；重啟核四公投縮減7.4個百分點。前三項公投雖被顯著縮減領先差距，但仍持續保持至少近六個百分點以上的領先，只有重啟核四公投被逆轉成功，但差距 只有2.4個百分點，顯示同意方支持基礎紮實，成敗尚無定論。

游盈隆指出，比較十月與十一月民進黨支持者對四大公投的態度，可看出「十一月驚奇」 的最大關鍵是大量民進黨支持者的支持移轉，形同「歸隊」；相形之下，其他政黨支持者和中性選民，除台灣基進與時代力量外， 所受影響輕微或既定立場更硬。

游盈隆說，過去一個月民進黨政府絕地大反攻，全黨傾巢而出，發動史無前例的高強度、高密度、全國性四大公投宣講，對大眾進行政策說明與說服，短期成效卓著；一方面成功逆轉重啟核四的民意趨勢，另一方面成功地大幅壓縮其他三項公投的落後差距。民進黨政府確實有理由可以宣稱已完成階段性目標，這是一個「台灣版的諾曼第登陸大作戰」，但距離「四個不同意」 總目標的實現還很遙遠。

台灣民意基金會今天公布的最新民調顯示，反萊豬公投，55.9%傾向投同意票，36.5%傾向投不同意票，3.6%尚未決定，1.3%不投票， 2.8%不知道、拒答；珍愛藻礁公投，42.3%傾向投同意票，36.7%傾向投不同意票，8.7%尚未決定，1.8%不投 票，10.5%不知道、拒答；公投綁大選，47.5%傾向投同意票，41.6%傾向投不同意票，5.3%尚未決定，1.4%不 投票，3.9%不知道、拒答；重啟核四公投，43.5%投同意票，45.9%投不同意票，5.3%尚未決定，1.4%不投票， 3.9%不知道、拒答。

這份民調是委託山水民意，針對全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，並根據內政部人口資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。11月22日至23日間執行，有效樣本1078人，在95％的信心水準下，抽樣誤差約 ± 2.98 個百分點。

公投 核四 民進黨

延伸閱讀

【專家之眼】從鳥籠到鐵籠：公投綁大選的昨是與今非

批國民黨4公投來亂 鄭文燦：公投票少就知戰鬥藍的路線是錯

影／遭學者質疑沒念書 陳吉仲：我當然知道國外有基改公投

催「四個不同意」訴求 立委賴惠員辦逾30場公投座談會

相關新聞

週刊爆高嘉瑜慘遭家暴已驗傷 男友否認握有親密影片

立法委員高嘉瑜日前慘遭新任男友在飯店內家暴，事後還控制她行動自由長達兩日。高嘉瑜在自由後怕家人擔心選擇隱忍，據傳，還因為男友手上疑似有兩人親密影片，讓向來敢言的高嘉瑜至今仍不敢分手。

高嘉瑜傳遭家暴 女議員發文：幹練女生遇到感情難免痴或癡

民進黨有港湖女神稱號的立委高嘉瑜，傳出家暴事件後，台北市議員游淑慧今(30)日上午於臉書表示：「獨立幹練的女生遇到感情時，有時仍難免有些痴或癡。」認為女性保護好自己才是最重要的。

高嘉瑜疑遭新任男友「家暴」 北市社會局介入了

《鏡週刊》報導，立法委員高嘉瑜日前遭新任男友在飯店內家暴。北市社會局今介入關心，並呼籲民眾，如遇家暴，就打110報警或是...

高嘉瑜傳遭家暴 蘇貞昌：男人打女人豬狗不如

民進黨立委高嘉瑜傳遭男友家暴，行政院長蘇貞昌上午受訪時，媒體提問是否譴責暴力聲援高嘉瑜？蘇貞昌說，「我們譴責任何暴力，男...

游盈隆：四大公投綠扭轉局勢中 但毀滅性危機未解除

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，如果明天就進行四項公投投票，結果將是三比一，反萊豬公投、真愛藻礁公投和公投綁大選通過...

影／當選生育率會提高？林靜儀：總統是開玩笑的口吻！

蔡英文總統11月27日在台中公投說明會時說，台中市第二選區立委補選參選人林靜儀是婦產科醫師，她當選後中二選區的生育率會大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。