游盈隆：四大公投綠扭轉局勢中 但毀滅性危機未解除

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，如果明天就進行四項公投投票，結果將是三比一，反萊豬公投、真愛藻礁公投和公投綁大選通過，而重啟核四公投不通過。基金會董事長游盈隆表示，四項公投除反萊豬公投外，正反方差距都在六個百分點以內，相關變數仍多，但公投最後結果若是三比一，民進黨政府仍將承受重大災難性政治衝擊，類似「彗星撞地球」的毀滅性危機尚未解除。

游盈隆表示，過去一個月，四大公投民意戰場出現重大變化。反萊豬公投差距銳減23個百分點，高居第一；公投綁大選縮減17.3個百分點，真愛藻礁公投縮減12.5個百分點；重啟核四公投縮減7.4個百分點。前三項公投雖被顯著縮減領先差距，但仍持續保持至少近六個百分點以上的領先，只有重啟核四公投被逆轉成功，但差距 只有2.4個百分點，顯示同意方支持基礎紮實，成敗尚無定論。

游盈隆指出，比較十月與十一月民進黨支持者對四大公投的態度，可看出「十一月驚奇」 的最大關鍵是大量民進黨支持者的支持移轉，形同「歸隊」；相形之下，其他政黨支持者和中性選民，除台灣基進與時代力量外， 所受影響輕微或既定立場更硬。

游盈隆說，過去一個月民進黨政府絕地大反攻，全黨傾巢而出，發動史無前例的高強度、高密度、全國性四大公投宣講，對大眾進行政策說明與說服，短期成效卓著；一方面成功逆轉重啟核四的民意趨勢，另一方面成功地大幅壓縮其他三項公投的落後差距。民進黨政府確實有理由可以宣稱已完成階段性目標，這是一個「台灣版的諾曼第登陸大作戰」，但距離「四個不同意」 總目標的實現還很遙遠。

台灣民意基金會今天公布的最新民調顯示，反萊豬公投，55.9%傾向投同意票，36.5%傾向投不同意票，3.6%尚未決定，1.3%不投票， 2.8%不知道、拒答；珍愛藻礁公投，42.3%傾向投同意票，36.7%傾向投不同意票，8.7%尚未決定，1.8%不投 票，10.5%不知道、拒答；公投綁大選，47.5%傾向投同意票，41.6%傾向投不同意票，5.3%尚未決定，1.4%不 投票，3.9%不知道、拒答；重啟核四公投，43.5%投同意票，45.9%投不同意票，5.3%尚未決定，1.4%不投票， 3.9%不知道、拒答。

這份民調是委託山水民意，針對全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，並根據內政部人口資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。11月22日至23日間執行，有效樣本1078人，在95％的信心水準下，抽樣誤差約 ± 2.98 個百分點。