高嘉瑜傳遭家暴 女議員發文：幹練女生遇到感情難免痴或癡

民進黨黨內有港湖女神稱號的立委高嘉瑜，傳出家暴事件後，台北市議員游淑慧今(30)日上午於臉書表示：「獨立幹練的女生遇到感情時，有時仍難免有些痴或癡。」認為女性保護好自己才是最重要的。

游淑慧約莫在一年前曾因與郝龍斌出訪，兩人互控「照顧說」及「出訪買名牌」一事雙方鬧僵，今游淑慧在高嘉瑜傳出遭家暴一說後，暗指幹練女性在遇上感情事時，「有時仍難免有些痴或癡。」她並呼籲「愛自己，照顧好自己，把幸福放在首位，這並不自私。這是必要的。」

網友在游淑慧議員PO文下方留言，表示：「說得真好，渣男真的不能輕饒」，「現在恐怖情人多，自己小心了」，也有人認為：「世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，甲魚和新歡都要為自己的行為負責」，「這是很嚴肅的事，應該大家一起同聲譴責的事，沒有任何人應該受到這種對待」，也有不少人在PTT上討論高嘉瑜，認為如果連高嘉瑜身為立委都不敢訴諸法律，這麼高知名度的立委被打都不敢說，那其他一樣受到家暴的女性處境更是堪虞。