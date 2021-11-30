快訊

我們成了消耗品？誰害怕「波蘭水電工」入侵

高嘉瑜傳遭家暴 蘇貞昌：男人打女人豬狗不如

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高嘉瑜疑遭新任男友「家暴」 北市社會局介入了

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
立委高嘉瑜。本報資料照片
立委高嘉瑜。本報資料照片

《鏡週刊》報導，立法委員高嘉瑜日前遭新任男友在飯店內家暴北市社會局今介入關心，並呼籲民眾，如遇家暴，就打110報警或是113保護專線。

在政壇上有「港湖女神」稱號的高嘉瑜，傳出本月11日和林姓男友投宿飯店後，在飯店內遭家暴，事後還控制她行動自由長達兩日。

事發後高嘉瑜消失整整一周，無公開行程，現身後，無論是立院質詢或上節目錄影的畫面中，都可見高的手上及脖子有明顯外傷。

林姓男友向周刊表示，爆料子虛烏有，絕對沒有對女友施暴。

高嘉瑜則向周刊表示，「這件事我是受害人。」由於受傷嚴重，部分資料仍在整理中，會在近日統一對外說明。

北市社會局表示，針對媒體報載高嘉瑜疑似遭男友暴力行為，已主動關心，個案隱私及有關通報等資訊，皆需保密，也呼籲民眾，如遇家暴，就打110報警或是113保護專線。

高嘉瑜 家暴 北市

延伸閱讀

高嘉瑜傳遭家暴 蘇貞昌：男人打女人豬狗不如

週刊爆高嘉瑜慘遭家暴已驗傷 男友否認握有親密影片

【重磅快評】假動作道歉 陳時中是不世出的政治奇才？

稱高端補打政府應道歉惹怒綠營 高嘉瑜：不是要求陳時中

相關新聞

週刊爆高嘉瑜慘遭家暴已驗傷 男友否認握有親密影片

立法委員高嘉瑜日前慘遭新任男友在飯店內家暴，事後還控制她行動自由長達兩日。高嘉瑜在自由後怕家人擔心選擇隱忍，據傳，還因為男友手上疑似有兩人親密影片，讓向來敢言的高嘉瑜至今仍不敢分手。

高嘉瑜傳遭家暴 蘇貞昌：男人打女人豬狗不如

民進黨立委高嘉瑜傳遭男友家暴，行政院長蘇貞昌上午受訪時，媒體提問是否譴責暴力聲援高嘉瑜？蘇貞昌說，「我們譴責任何暴力，男...

批行政不中立 藍營罷審明年度總預算

國民黨立院黨團不滿行政部門不中立，拒審明年度總預算案直到行政院長蘇貞昌道歉為止。昨天交通委員會、教育及文化委員會剛好都由...

新聞眼／罷審如螳臂擋車 凸顯資源不對稱

民進黨為催出「四個不同意」，斥資五千八百萬元掛看版及辦千場說明會，行政院還動用人民納稅錢刊登挺美豬牛廣告，各部會辦活動更...

影／貝里斯國會眾議院議長伍姿 今早搭機抵台

中華民國邦交國貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）今天一早5點14分抵達桃園國際機場，此行受我國政府邀...

高嘉瑜疑遭新任男友「家暴」 北市社會局介入了

《鏡週刊》報導，立法委員高嘉瑜日前遭新任男友在飯店內家暴。北市社會局今介入關心，並呼籲民眾，如遇家暴，就打110報警或是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。