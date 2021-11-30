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高嘉瑜疑遭新任男友「家暴」 北市社會局介入了
《鏡週刊》報導，立法委員高嘉瑜日前遭新任男友在飯店內家暴。北市社會局今介入關心，並呼籲民眾，如遇家暴，就打110報警或是113保護專線。
在政壇上有「港湖女神」稱號的高嘉瑜，傳出本月11日和林姓男友投宿飯店後，在飯店內遭家暴，事後還控制她行動自由長達兩日。
事發後高嘉瑜消失整整一周，無公開行程，現身後，無論是立院質詢或上節目錄影的畫面中，都可見高的手上及脖子有明顯外傷。
林姓男友向周刊表示，爆料子虛烏有，絕對沒有對女友施暴。
高嘉瑜則向周刊表示，「這件事我是受害人。」由於受傷嚴重，部分資料仍在整理中，會在近日統一對外說明。
北市社會局表示，針對媒體報載高嘉瑜疑似遭男友暴力行為，已主動關心，個案隱私及有關通報等資訊，皆需保密，也呼籲民眾，如遇家暴，就打110報警或是113保護專線。
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