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法國民議會通過挺台議案 外交部：台法關係深化

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播

法國國民議會通過支持台灣參與國際組織決議案，外交部今指出，感謝法國不分朝野，各政黨展現一致支持台灣參與國際組織的高度共識與具體行動，台法關係深化，且均重視印太區域安全及台海和平穩定。

駐德代表謝志偉在臉書表示，德法兩個歐盟龍頭在「中國議題」上常常是分進合擊、或攜手並肩的；很多議題，如應對中國野心的「印太戰略聯盟」，就是法國快步打前鋒，德國隨即穩健跟著走。

謝志偉說，目前自11月21日至30日在南海及菲律賓海舉行的「美日澳德加」計17艘軍艦參與的五國海軍聯合軍演就有德艦一艘參與；此演習目標就是呼應美國為首的「印太的自由開放」宣示。

外交部指出，台法是共享民主、自由、人權等普世價值的理念相近好夥伴，雙邊關係密切友好、廣泛且深化，近年來台法在經貿、環保、防疫、科技、能源、創新等領域合作密切，均重視印太區域安全及台海和平穩定；台灣未來將持續善盡國際成員責任，並與包括法國在內的理念相近國家攜手合作，共同為全球的和平穩定與健康繁榮做出更多貢獻。

法國國民議會29日以39票贊成、3票棄權、2票反對的壓倒性票數，通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，肯定法國政府持續支持台灣參世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

法國外交部國務部長勒莫因（Jean-Baptiste Lemonye）也當場重申法國政府支持台灣有意義參與國際組織的一貫立場；法國參議院曾於今年5月6日首度通過支持台灣國際參與決議後，國民議會又通過友台決議。

這次的決議是由國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）於6月22日發起，決議肯定台灣在抗疫及經濟發展的成功經驗，並認為我國遭國際組織排除在外危害國際社會的利益；決議也讚揚法國外長樂德昂（Jean-Yves Le Drian）多次在法國國會兩院重申法國政府支持台灣參與國際組織的立場，並呼籲法國政府持續採取具體行動協助台灣國際參與。

法國 外交部 台海

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