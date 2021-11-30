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消失了就不可能再找回 孫大千：守護藻礁是對地球村盡責

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自孫大千臉書。
圖/取自孫大千臉書。

針對蔡英文總統指，三接沒有蓋在藻礁上，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，守護藻礁是台灣人民對地球村應該善盡的責任。當我們在批評巴西民眾為了要增加牛隻養殖的面積，不惜焚燒熱帶雨林的時候，台灣又怎麼可以為了並非急迫的能源供給設施，犧牲掉被稱為「全球希望熱點」的藻礁生態系呢？

孫大千說，隨著人類生活品質的改善和提升，地球上許多珍貴的自然景觀和生物物種也逐漸凋零滅絕。有些事物一旦消失了，就不可能再找回來，所謂的復育計畫只不過是海市蜃樓的美麗謊言。

孫大千表示，北從竹圍漁港，南到永安漁港，總長27公里的藻礁生態系是一個整體景觀，因為地理位置，有不同的名稱，但是彼此緊密相連，休戚與共，對任何一個單一地區所造成的破壞，都可能影響到藻礁生態系的全面滅絕。也就是說，如果大潭藻礁遭受破壞，觀新藻礁也不可能永存。

孫大千說，三接的外推方案根本沒有辦法改變對於大潭藻礁的破壞，可以預期到的是，這樣的破壞污染將會從大潭藻礁開始向北及向南產生外溢效應，造成其他地區藻礁的滅絕，同時，也幾乎宣告了生存在藻礁生態系中許多的稀有獨特海洋生物將會同步滅絕。

孫大千表示，台灣人民同時也是地球公民。我們究竟要選擇善盡一位地球公民應該有的責任和義務，還是要任憑政客用私心謊言，終結掉歷時將近7600年才能夠生成的藻礁生態系？這一切全在台灣人民的一念之間。12月18日，用手上的公投票，把獨一無二的自然景觀留給下一代。

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