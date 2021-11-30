影／貝里斯國會眾議院議長伍姿 今早搭機抵台
中華民國邦交國貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）今天一早5點14分抵達桃園國際機場，此行受我國政府邀請11月30日至12月4日訪問台灣。
貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods），搭乘長榮航空BR25航班由美國西雅圖飛抵台灣，飛機於5點14分降落在桃園機場，飛機落地後滑行至B9登機門停靠，伍姿一行人隨即從國賓門離去。
本月3日歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團抵台時，禁止駐場媒體進入國賓室，只能在入境長廊靠近電梯口處拍攝訪問團通過畫面，這次再度將媒體驅逐於門外。但稍後伍姿一行人步行經過媒體前，也向媒體鏡頭揮手打招呼，限制媒體採訪的做法令人不解。
伍姿（Valerie Woods）此行訪台期間預計將出席12月2日至3日在台北舉行的「2021年開放國會論壇」，並在該論壇開幕發表演說。預計將晉見蔡英文總統、會晤立法院長游錫堃，以及分別接受游錫堃、外交部長吳釗燮及次長田中光款宴，並將參訪立法院、故宮博物院等文經設施。
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