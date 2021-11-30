快訊

鋒面接近中愈晚愈冷！ 北台下探13度 明轉乾冷

影／貝里斯國會眾議院議長伍姿 今早搭機抵台

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）（左一），搭乘長榮航空BR25航班由美國西雅圖飛抵台灣，伍姿一行人隨即從國賓門離去。記者季相儒／攝影
貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）（左一），搭乘長榮航空BR25航班由美國西雅圖飛抵台灣，伍姿一行人隨即從國賓門離去。記者季相儒／攝影

中華民國邦交國貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）今天一早5點14分抵達桃園國際機場，此行受我國政府邀請11月30日至12月4日訪問台灣。

貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods），搭乘長榮航空BR25航班由美國西雅圖飛抵台灣，飛機於5點14分降落在桃園機場，飛機落地後滑行至B9登機門停靠，伍姿一行人隨即從國賓門離去。

本月3日歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團抵台時，禁止駐場媒體進入國賓室，只能在入境長廊靠近電梯口處拍攝訪問團通過畫面，這次再度將媒體驅逐於門外。但稍後伍姿一行人步行經過媒體前，也向媒體鏡頭揮手打招呼，限制媒體採訪的做法令人不解。

伍姿（Valerie Woods）此行訪台期間預計將出席12月2日至3日在台北舉行的「2021年開放國會論壇」，並在該論壇開幕發表演說。預計將晉見蔡英文總統、會晤立法院游錫堃，以及分別接受游錫堃、外交部長吳釗燮及次長田中光款宴，並將參訪立法院、故宮博物院等文經設施。

貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）（左二），搭乘長榮航空BR25航班由美國西雅圖飛抵台灣，伍姿一行人隨即從國賓門離去。記者季相儒／攝影
貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）（左二），搭乘長榮航空BR25航班由美國西雅圖飛抵台灣，伍姿一行人隨即從國賓門離去。記者季相儒／攝影
貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）（左三），搭乘長榮航空BR25航班由美國西雅圖飛抵台灣，伍姿一行人隨即從國賓門離去。記者季相儒／攝影
貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）（左三），搭乘長榮航空BR25航班由美國西雅圖飛抵台灣，伍姿一行人隨即從國賓門離去。記者季相儒／攝影

桃園機場 立法院 游錫堃

延伸閱讀

貝里斯眾議院議長伍姿明訪台 將晉見蔡英文總統

混血正妹爭取參選市議員 新北這一區將上演「政壇最美對決」

影／翁啟惠獲威爾許化學獎 游錫堃設宴祝賀

立陶宛國會議員團抵台 游錫堃：誠摯歡迎交流

相關新聞

批行政不中立 藍營罷審明年度總預算

國民黨立院黨團不滿行政部門不中立，拒審明年度總預算案直到行政院長蘇貞昌道歉為止。昨天交通委員會、教育及文化委員會剛好都由...

新聞眼／罷審如螳臂擋車 凸顯資源不對稱

民進黨為催出「四個不同意」，斥資五千八百萬元掛看版及辦千場說明會，行政院還動用人民納稅錢刊登挺美豬牛廣告，各部會辦活動更...

【選舉賭盤揭密／中】賭盤翻轉選情？ 知情人士：銀彈無限也不可能

選舉賭盤會不會影響選情？知情人士認為當然會，但選情瞬息萬變，賭盤只是諸多變數其中之一，有經驗的參選者大多會把選舉賭盤的影響變數一起列入評估，但賭盤沒有翻轉選舉勝負的能力，因為沒有人會花那麼多錢去操控，利用選舉賭盤變相買票的說法僅止於理論。

影／貝里斯國會眾議院議長伍姿 今早搭機抵台

中華民國邦交國貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）今天一早5點14分抵達桃園國際機場，此行受我國政府邀...

【總編開箱】國民黨應嚴審預算 而非拒審預算、讓出戰場

面對民進黨政府利用行政資源阻擋公投，國民黨到底是要拒審預算？或是應該嚴審預算？國民黨昨天發動奇襲，拒絕審查明年度的中央政府總預算案，直到行政院長蘇貞昌道歉為止，這項行動升高朝野對立態勢，確實引來媒體和社會輿論的高度關注，此舉雖可達到宣傳效果，讓議題聚焦，不過，這也是一把雙面刃，很可能傷到國民黨自己...

在野憤怒到反制 拍板罷審戰術

國民黨立院黨團昨天宣布即起暫停審查中央政府明年度總預算案，直到行政院長蘇貞昌正式回應、向全民公開道歉為止。據了解，昨天上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。