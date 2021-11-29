快訊

最新疫苗救濟結果！3人接種AZ獲救濟 27死判定與疫苗無關

貪方便？雲林工人無防護措施施工 鷹架「高空急墜」險釀意外

吳釗燮宴請波海三國議員團 稱有朋千里來支持非常可貴

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
訪團團長馬瑪竇致詞並舉杯祝福台灣與波海發展互利關係。圖／外交部提供
訪團團長馬瑪竇致詞並舉杯祝福台灣與波海發展互利關係。圖／外交部提供

波羅的海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團近日訪台，外交部吳釗燮今天在外交部款宴表示歡迎。吳釗燮說，近來台灣與歐洲關係，特別是波羅的海國家，在各層面都獲得顯著進展，這次有朋友自千里來鼓舞及支持著台灣，攜手捍衛自由民主的共享價值並願意深化合作，非常難得可貴。

外交部表示，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）率團訪台，訪團成員包括拉脫維亞國會友台小組主席福燦 （Jānis Vucāns）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson）共10位國會議員，這次應邀來台灣參加開放國會論壇，28日抵達台灣後於今天開始正式拜會行程。

馬瑪竇今天在午宴上代表訪團致詞時表示，這次訪台為展現民主夥伴堅定支持台灣的國際團結，向台灣人民傳達波海國家願與台灣共同堅持民主的正確道路，並站在歷史正確的一方。訪團議員對台灣人民堅持民主的信念丶不受威權主義威嚇的韌性，以及公民社會兼顧自由丶人權與法治的各項努力，也都留下深刻印象。

吳釗燮表示，近來台灣與歐洲關係，特別是波羅的海國家，在各層面都獲得顯著進展，他上個月訪問歐洲相關國家時感受深刻，國發會主委龔明鑫也率團訪問波羅的海相關國家、我國前副總統陳建仁也應立陶宛邀請出席民主峰會，駐立陶宛台灣代表處並於近日揭牌運作，他相信隨著彼此更多的互動交流，雙方的友誼及合作成果將更豐碩。

吳釗燮表示，我國政府高度歡迎波海三國國會議員到訪，也感謝相關國家長期支持台灣參與國際事務，重視深化雙邊關係。

吳釗燮表示，台灣與波海國家是共享自由、民主、人權的價值夥伴，同樣面對來自專制政體威脅的挑戰。30年前串連立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞三國的民主人鍊，30年後仍啟迪著全球愛好民主的人士；台灣將與波海國家共同攜手打造更有韌性的繁榮民主國家。

外交部長吳釗燮今天宴請波海三國訪團。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮今天宴請波海三國訪團。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮(右)歡迎愛沙尼亞國會友台小組主席楊森(Jüri Jaanson)(左)。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮(右)歡迎愛沙尼亞國會友台小組主席楊森(Jüri Jaanson)(左)。圖／外交部提供

吳釗燮 立陶宛 外交部

延伸閱讀

宏都拉斯大選結果將出爐 吳釗燮：對邦交相當有信心

我在關島增設軍事聯絡官？邱國正：樂見且進行中

面對脅迫 吳釗燮：永遠不會屈服於中共的壓力

共軍27架快慢機隊闖我西南防空識別區 首見運油20

相關新聞

地下電台被中國收買？ NCC：現皆為合法電台且陸禁止投資

日本產經新聞台北支局長矢板明夫提到，中南部很多地下電台都被中國收買攻擊四大公投案，呼籲政府有所作為。NCC澄清，目前早已...

蔡英文論文爭議延燒 LSE否認持有口委名單及口試報告

蔡英文總統的倫敦政治經濟學院(LSE)博士論文爭議持續延燒，旅美學者林環牆昨在臉書爆料，據英國獨立機構「資訊特任官辦公室...

國民黨團停審總預算並要蘇貞昌道歉 柯建銘回擊：根本做不到

國民黨立法院黨團今天宣布停審中央政府明年度總預算，並要求行政院長蘇貞昌向人民道歉為止，民進黨團立法院黨團總召柯建銘今天指...

貝里斯眾議院議長伍姿明訪台 將晉見蔡英文總統

外交部今天表示，友邦貝里斯國會眾議院議長伍姿 （Valerie Woods）偕國會參眾兩院副書記長珮璩（Clarita ...

吳釗燮宴請波海三國議員團 稱有朋千里來支持非常可貴

波羅的海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團近日訪台，外交部長吳釗燮今天在外交部款宴表示歡迎。吳釗燮說，近來台灣與歐...

總統府侍衛室三不管生態 讓陳敏華私菸案未第一時間止血

10月28日，北檢偵辦特勤私菸案，總統府侍衛室警衛主任陳敏華少將承認曾購菸，以4萬元處分金與6小時法治教育課程，換得緩起訴。由於陳敏華第一時間未重懲，後來還晉升少將，關鍵就是宣稱沒買菸，如今謊言拆穿。國防部、國安局都宣稱無權可管，總統府拖延三周，才宣布將陳調離，不會追回少將軍階。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。