吳釗燮宴請波海三國議員團 稱有朋千里來支持非常可貴
波羅的海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團近日訪台，外交部長吳釗燮今天在外交部款宴表示歡迎。吳釗燮說，近來台灣與歐洲關係，特別是波羅的海國家，在各層面都獲得顯著進展，這次有朋友自千里來鼓舞及支持著台灣，攜手捍衛自由民主的共享價值並願意深化合作，非常難得可貴。
外交部表示，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）率團訪台，訪團成員包括拉脫維亞國會友台小組主席福燦 （Jānis Vucāns）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson）共10位國會議員，這次應邀來台灣參加開放國會論壇，28日抵達台灣後於今天開始正式拜會行程。
馬瑪竇今天在午宴上代表訪團致詞時表示，這次訪台為展現民主夥伴堅定支持台灣的國際團結，向台灣人民傳達波海國家願與台灣共同堅持民主的正確道路，並站在歷史正確的一方。訪團議員對台灣人民堅持民主的信念丶不受威權主義威嚇的韌性，以及公民社會兼顧自由丶人權與法治的各項努力，也都留下深刻印象。
吳釗燮表示，近來台灣與歐洲關係，特別是波羅的海國家，在各層面都獲得顯著進展，他上個月訪問歐洲相關國家時感受深刻，國發會主委龔明鑫也率團訪問波羅的海相關國家、我國前副總統陳建仁也應立陶宛邀請出席民主峰會，駐立陶宛台灣代表處並於近日揭牌運作，他相信隨著彼此更多的互動交流，雙方的友誼及合作成果將更豐碩。
吳釗燮表示，我國政府高度歡迎波海三國國會議員到訪，也感謝相關國家長期支持台灣參與國際事務，重視深化雙邊關係。
吳釗燮表示，台灣與波海國家是共享自由、民主、人權的價值夥伴，同樣面對來自專制政體威脅的挑戰。30年前串連立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞三國的民主人鍊，30年後仍啟迪著全球愛好民主的人士；台灣將與波海國家共同攜手打造更有韌性的繁榮民主國家。
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