國民黨團停審總預算並要蘇貞昌道歉 柯建銘回擊：根本做不到

國民黨立法院黨團今天宣布停審中央政府明年度總預算，並要求行政院長蘇貞昌向人民道歉為止，民進黨團立法院黨團總召柯建銘今天指出，國民黨何其不智，現在不協商、預算也不審，什麼都用抵制，以為民進黨就會束手無撤，呼籲朝野坐下來好好談，立法院要正常運作，「一個堅壁清野、只有對抗的在野黨，只是放棄自己的監督權。」

柯建銘指出，國民黨老是要求道歉，想用道歉吃遍天下，上次也是要求蘇貞昌道歉才能上台，行政院本來就是公投反方，理應要宣傳，要求蘇貞昌道歉根本做不到，「政治假如這麼簡單就好了」，且今天國民黨記者會，洪孟楷在自主健康管理期間又來開會，都帶來最壞示範。

柯建銘說，總預算不審對國民黨絕對是吃虧，例如總預算內有軍公教調薪，國民黨要不要做？其實國民黨老早就半拒審了，委員會一大堆預算沒審，法定期只剩一個月，到底想要換來什麼？今天交通委員會召委陳雪生突然停審，都是非常荒謬，國營事業也拒絕協商，現在還有紓困四點零、軍購等預算等重要預算案要處理。

柯建銘說，要停審反而是打到自己身上，何其不智，立委本該要好好監督預算，難道預算不審，眼睜睜看這預算逕付二讀嗎？喪失在委員會好好監督的舞台。

柯建銘說，國民黨以為什麼都抵制，民進黨會束手無撤，已修憲委員會為例，一直找他們要開召委會議，曾協商過照程序處理，但國民黨立委李貴敏不開，但難道召委會議不開修憲就不見嗎？修憲委員會仍然要依照立法院組織法就要召開，不可能毫無機制處理，不可能讓修憲不見。

「國民黨已失控，黨主席朱立倫完全控制不住自己的黨團。」柯建銘說，朱立倫就任後，整個黨已走到瘋狂，自己要毀滅自己的程度，做事完全無邏輯，軍購條例也反對、軍購總預算也拒審 ，整個黨沒在思考一些事情，這種在野黨對國家非常不利。