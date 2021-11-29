波羅的海訪團拜會 蘇揆：彼此都不懼威權追求自由民主

行政院長蘇貞昌今下午接見波羅的海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團，並致贈「近悅遠來」黑面琵鷺立體陶瓷畫，竭誠歡迎訪問團來訪。蘇揆表示，感謝立陶宛捐贈台灣疫苗，讓台灣人民備感溫暖；立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞各有值得往來的地方，希望可以與堅持民主自由的波海三國有更多互動。

蘇貞昌說，波羅的海三國和台灣之間距離雖遙遠，但他們都同樣追求民主自由人權等普世價值，又同樣處於威權壓迫的第一線，同樣有經歷過被迫害、被侵擾的痛苦經驗。但大家彼此那種不懼威權，彼此努力爭取自由民主普世價值的那個勇氣，是相近且彼此相惜的。

蘇貞昌說，1989年、31年前波羅的海三國國民不懼威權，努力追求自由民主的堅毅勇氣，超過200萬人攜手串連起超過600公里「波羅的海之路」，勇敢的舉動感動追求世界上自由民主的人們，尤其在台灣更是表示敬佩且值得學習。因此，2004年總統大選，台灣也同樣讓支持自由民主人類基本價值的勇敢人們串連起來，從台灣頭到台灣尾，並贏得總統選舉。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇致詞時表示，此次來台他們充分感受到台灣的溫暖，若要用一詞形容台灣，那就是「決心」。他看到台灣人的決心，對民主、自由、人權和法治的堅持，台灣站在歷史正確的一方。

馬瑪竇說，台灣與波海三國合作是威權國家所不樂見、甚至害怕看到的，只要他們之間關係緊密，就能讓這些威權國家知道，「我們不需要他們也能活得很好，根本不需要廣大市場才能活下去。」