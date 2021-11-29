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蔡英文論文爭議延燒 LSE否認持有口委名單及口試報告

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

蔡英文總統的倫敦政治經濟學院（LSE）博士論文爭議持續延燒，旅美學者林環牆昨在臉書爆料，據英國獨立機構「資訊特任官辦公室」（ICO）判決文，LSE的最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告，「等於是間接自承LSE內部有一撮人在裡應外合，提供造假文件，配合蔡英文做掩飾詐騙博士學歷的跨海串供」。

林環牆指出，判決文由ICO的資深個案調查官叩松（Roger Cawthorne）簽署，共有三點：「1、關於申訴人（理查森）要求揭露當時蔡英文女士（目前是台灣總統）的博士論文口試委員及口試報告，倫敦政經學院校（LSE）務評議會否認持有這些訊息。2.、ICO調查官，基於權衡各種可能性，判決倫敦政經學院並無持有被要求公開的訊息。3、ICO調查官不要求採取進一步的行動。」

林環牆質疑，在LSE的最高權力機構向ICO正式否認它持有蔡英文「博士口試委員」等訊息前，LSE內部的法律團隊代表人海恩（Kevin J. Haynes），早在去年12月18日就提供兩位口試委員（Michael J. Elliott和Leonard H. Leigh），透過台灣駐英代表處轉交給法務部。「既然LSE校務評議會都已否認LSE持有蔡英文的博士口試委員及其他相關資料，那麼屬於LSE法律團隊的海恩先生又是如何無中生有，虛構出兩個博士口試委員給台灣的法務部呢？」

林環牆進一步表示，蔡英文1983年10月16日星期天的「博士論文口試」根本就是虛構的，他並貼出前年6月17日收到的一份電郵指出，倫敦政經學院的學術服務諮詢經理威爾森（Clive Wilson）說，照規定論文指導教授應繳回一本蔡英文的論文至LSE圖書館，但繳回這件事從未發生。林環牆說，「因為蔡英文從未完成一本真正合格的法學博士論文，這也是為什麽倫敦大學總圖書館及高等法律研究院（IALS）圖書館也都沒有這個假博士的論文入館紀錄」。

林環牆也批評倫敦大學說謊，以弄丟論文為由誤導英國「資訊特任官辦公室ICO」與「資訊行政法庭」，從而讓一審行政法庭同意以個人隱私為由，得以無須公開理應為公共資訊的博士口試委員。他表示，「兩年來，蔡英文的詐騙犯行已水落石出，接下來要著力的是，持續逼使英國校方承認犯錯，一定要他們不得不棄子投降。至於台灣的司法，早就沉淪沒救了！」

旅美學者林環牆貼出前年6月17日收到的一份電郵指出，倫敦政經學院的學術服務諮詢經理威爾森(Clive Wilson)說，照規定論文指導教授應繳回一本蔡英文的論文至LSE圖書館，但繳回這件事從未發生。圖／取自臉書「獨立觀察」
旅美學者林環牆貼出前年6月17日收到的一份電郵指出，倫敦政經學院的學術服務諮詢經理威爾森(Clive Wilson)說，照規定論文指導教授應繳回一本蔡英文的論文至LSE圖書館，但繳回這件事從未發生。圖／取自臉書「獨立觀察」
旅美學者林環牆昨在臉書爆料，據英國獨立機構「資訊特任官辦公室」(ICO) 判決文，LSE的最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告。圖／取自臉書「獨立觀察」
旅美學者林環牆昨在臉書爆料，據英國獨立機構「資訊特任官辦公室」(ICO) 判決文，LSE的最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告。圖／取自臉書「獨立觀察」

蔡英文 林環牆 倫敦

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