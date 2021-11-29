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洪孟楷被指回國自主管理期間趴趴走 黃捷譏他搶當防疫老鼠屎

聯合報 / 記者林巧璉鄭媁／連線即時報導
高雄市議員黃捷批評立委洪孟楷剛從英國回來就出席記者會。圖／取自高雄市議員黃捷臉書粉絲團
高雄市議員黃捷批評立委洪孟楷剛從英國回來就出席記者會。圖／取自高雄市議員黃捷臉書粉絲團

新型變種病毒Omicron來勢洶洶，全球都在嚴陣以待。高雄市議員黃捷今批評，立委洪孟楷才從英國回台，居然無視防疫規定，在自主管理期間趴趴走，在立委官員密集的立法院召開記者會，只為了要求全面停審中央總預算，譏洪孟楷搶當防疫老鼠屎。

洪孟楷回應表示，中央規定，健康自主管理時間是可出門上班的，所以他才會前往立法院參與會議。指揮中心還說「自主管理可正常上班」；公文回應「參與公務會議需全程配戴口罩」。也因為有明文禁止健康自主管理不能聚會聚餐跟參加集會活動，所以這7天內地方行程他也婉拒出席，全程配合疫情中心規定。反問綠委「不監督政府，反而針對在野黨？」

立委洪申翰稍早也批評洪，黃捷更說，「難道你不知道英國已經發現Omicron病例了嗎？難道政治鬥爭比遵守防疫規定還重要嗎？」黃捷還點名坐在洪孟楷一旁，未戴口罩的國民黨團總召費鴻泰，「費鴻泰說過防疫疏忽該被槍斃的說法是不是該送給自己？」

黃捷說，立委帶頭錯誤示範，搶當防疫破口！指揮中心兩年來沒日沒夜守護人民，結果這些立委不幫忙就算了還幫倒忙，搶當拖垮台灣防疫成績的老鼠屎！這些失職的立委真的讓人看不下去！

洪孟楷 黃捷 口罩

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