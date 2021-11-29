快訊

第3劑疫苗最快明年1月1日開打 陳時中：沒有限制廠牌

虛擬下單賺紅利？詐團設「賣家幫」網站 假投資吸金近3千萬

未參加會議還請款 科技部預算被凍300萬

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
立委黃國書認為科技部沒參加國際會議卻要申請預算，感到質疑。(中央社)
立委黃國書認為科技部沒參加國際會議卻要申請預算，感到質疑。(中央社)

台灣參加國際重要科技會議反應慢半拍？立委黃國書上午在立院審查科技部預算時，對2年來都未參加「亞洲科技發展研討會議」卻提報差旅費提出質疑。張廖萬堅等立委也發現，建置3年的「國家災害防救科技中心」APP至今還不到120萬用戶，推廣、便民性不足，最後決議凍結科技部預算共計300萬元。

審查成效不彰

立法院教育及文化委員會29日進行審查111年度中央政府總預算案有關科技部及所屬單位預算案。立委們對於科技部參與重要相關會議延宕、推廣防災觀念、與LINE合作開發防災APP成效不彰，決議在一般行政費用上凍結100萬元、防災相關宣導費用200萬元，共計300萬元。

國際會議報名延宕

民進黨立委黃國書指出，預算書中有一項「亞洲科技發展研討會議」國外旅費12萬7000於餘元，雖金額不高，「但這一項2020年沒去，今年也沒去，為何明年想要去？」科技部解釋，2020年確實因故沒去，今年5月因為疫情的關係，處理疫情相關措施後，「要報名時已經額滿，明年一定按時報名，名額1人，可能採線上會議。」

黃國書對此回復不滿指出，國際科技會議對台灣影響重大，不宜延宕，且既然明年是線上會議，為何還要差旅費？他要求提出報告，並建議刪除預算5%。立委萬美玲也指出相關資訊操作費編列也偏高，建議將相關細節提報出來。

APP推廣不足

民進黨立委張廖萬堅也指出，2018年間科技部編列預算設置「國家災害防救科技中心」APP供民眾下載使用，但截至目前為止，全國LINE用戶有1200萬人，真正下載的卻不到120萬人，普及率過低，顯然宣導、便民力不足，需要再做宣傳。

立委吳思瑤也認為地震、火災等防災宣導工作並未落實，但卻編列不少預算，她根據相關報告，認為岩漿噴霧區涵蓋汐止、金山、天母、士林等，相關單位應擴大舉辦講習，科技部應盡速落實。

【更多精采內容，詳見

旅費 黃國書 疫情

延伸閱讀

桃園公廁標示「掀裙」 萬美玲批不幽默、對女性不尊重

遭指牽涉線民風暴突住院 黃偉哲暴瘦5公斤今首露面回應

民進黨誰選台中？綠營人士：蔡其昌遲未表態風向改變

時力民調44％不同意稱「情治單位非國民黨」 朱立倫有話要說

相關新聞

洪孟楷：無違反自主管理規定 綠營不需惡意帶風向

國民黨立委洪孟楷仍在自主健康管理期，到立法院參與記者會，引發民進黨立委洪申翰質疑。指揮中心指揮官陳時中表示，「公務上確有...

未參加會議還請款 科技部預算被凍300萬

台灣參加國際重要科技會議反應慢半拍？立委黃國書上午在立院審查科技部預算時，對2年來都未參加「亞洲科技發展研討會議」卻提報差旅費提出質疑。張廖萬堅等立委也發現，建置3年的「國家災害防救科技中心」APP至今還不到120萬用戶，推廣、便民性不足，最後決議凍結科技部預算共計300萬元。

對公投態度曖昧不明 侯友宜會迎來從政生涯第2個危機？

根據最新出爐的美麗島電子報民調，4大公投原本「同意」領先「不同意」的「珍愛藻礁」案已逆轉，原本呈現拉鋸的「核四重啟」案「不同意」超過「同意」的比率擴大，同意票原本穩定領先的「反萊豬」和「公投綁大選」兩案，差距也急速縮小，4大公投有崩盤之勢。 「重啟核四」公投發起人黃士修將矛頭指向新北市長侯友宜，認為就是他的態度曖昧不清，才讓公投產生破口。而國民黨也有意釋出訊息，指新北市民在公投民調表態率最低，暗指和侯友宜態度有關。一時之間，侯友宜又被推到公投的風口浪尖上，也讓人不禁好奇，侯友宜到底打的是什麼算盤。...

波海三國議員見蔡英文 議員：幫助台灣就是幫助立陶宛

台灣總統蔡英文29日上午在總統府召見10位訪台的波羅的海三國議員，在開場的談話中，蔡英文感謝立陶宛在今年疫情嚴峻時，兩度捐贈疫苗給台灣，表示該舉動彰顯了「民主盟友相互扶持的精神」

【平板災難潮／上】生生用平板恐釀資訊教師大逃亡 自嘲：工具人還有空備課？

行政院長蘇貞昌上周拍板教育部提出的「班班有網路，生生用平板」計畫，未來4年將投入200億元精進數位學習，包括在明年9月前，由中央全額出資購置61萬台平板電腦，偏校每生1台、非偏校每6班補助1班，達成「班班有網路，生生用平板」的目標。這看似大利多的消息，卻造成許多長期經營數位教學的基層教師大反彈，直指這是「有槍無人」的戰場，政府撒錢買了一大批設備，但資訊師資員額沒解決，最後可能會衍生一堆災難，甚至造成資訊組長大逃亡。...

勞動部3個月內提長照假報告 性別工作平等法擇期再審

台灣將於2025年邁入超高齡社會，不少民眾為了照顧家人影響工作、或是選擇離職。蔣萬安等多名立委提案增訂「性別工作平等法」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。