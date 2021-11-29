未參加會議還請款 科技部預算被凍300萬

台灣參加國際重要科技會議反應慢半拍？立委黃國書上午在立院審查科技部預算時，對2年來都未參加「亞洲科技發展研討會議」卻提報差旅費提出質疑。張廖萬堅等立委也發現，建置3年的「國家災害防救科技中心」APP至今還不到120萬用戶，推廣、便民性不足，最後決議凍結科技部預算共計300萬元。

審查成效不彰

立法院教育及文化委員會29日進行審查111年度中央政府總預算案有關科技部及所屬單位預算案。立委們對於科技部參與重要相關會議延宕、推廣防災觀念、與LINE合作開發防災APP成效不彰，決議在一般行政費用上凍結100萬元、防災相關宣導費用200萬元，共計300萬元。

國際會議報名延宕

民進黨立委黃國書指出，預算書中有一項「亞洲科技發展研討會議」國外旅費12萬7000於餘元，雖金額不高，「但這一項2020年沒去，今年也沒去，為何明年想要去？」科技部解釋，2020年確實因故沒去，今年5月因為疫情的關係，處理疫情相關措施後，「要報名時已經額滿，明年一定按時報名，名額1人，可能採線上會議。」

黃國書對此回復不滿指出，國際科技會議對台灣影響重大，不宜延宕，且既然明年是線上會議，為何還要差旅費？他要求提出報告，並建議刪除預算5%。立委萬美玲也指出相關資訊操作費編列也偏高，建議將相關細節提報出來。

APP推廣不足

民進黨立委張廖萬堅也指出，2018年間科技部編列預算設置「國家災害防救科技中心」APP供民眾下載使用，但截至目前為止，全國LINE用戶有1200萬人，真正下載的卻不到120萬人，普及率過低，顯然宣導、便民力不足，需要再做宣傳。

立委吳思瑤也認為地震、火災等防災宣導工作並未落實，但卻編列不少預算，她根據相關報告，認為岩漿噴霧區涵蓋汐止、金山、天母、士林等，相關單位應擴大舉辦講習，科技部應盡速落實。

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