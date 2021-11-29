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洪孟楷：無違反自主管理規定 綠營不需惡意帶風向

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委洪孟楷從英國返台後，自主健康管理期到立法院參與記者會，他表示，一切依照指揮中心規定。圖／洪孟楷國會辦公室提供
國民黨立委洪孟楷從英國返台後，自主健康管理期到立法院參與記者會，他表示，一切依照指揮中心規定。圖／洪孟楷國會辦公室提供

國民黨立委洪孟楷仍在自主健康管理期，到立法院參與記者會，引發民進黨立委洪申翰質疑。指揮中心指揮官陳時中表示，「公務上確有必要，遵守（自主健康管理條件）可以做。」洪孟楷表示，往後就不再浪費口水對這種惡意帶風向扭曲的言論回應。

洪孟楷表示，指揮中心說「自主管理可正常上班」；公文回應「參與公務會議需全程配戴口罩」。也因為有明文禁止健康自主管理不能聚會聚餐跟參加集會活動，所以這7天內地方行程他也婉拒出席，全程配合疫情中心規定。他要反問綠委不監督政府，反而針對在野黨？

洪孟楷說，中央規定，健康自主管理時間是可出門上班的，所以他才會前往立法院參與會議，且立法院進出皆有落實量體溫、實名制，全程保持戴口罩並且自主做更嚴格的快篩確認，出席記者會更是有隔板相隔。就是知道民進黨會刻意鎖定，所以當然更加全程遵守規定。

洪孟楷質疑，民進黨是否因為被抓包行政院行政不中立，所以才刻意要帶風向扭曲？只有一個講法，就是國人的納稅錢不應該被濫用，對於違反行政不中立的行為，監督政府，才真正對得起立法委員的職責。

圖／取自洪孟楷臉書
圖／取自洪孟楷臉書

洪孟楷 民進黨 立法院

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