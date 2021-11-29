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藍拒審明年度總預算案 綠批挾國家利益政治鬥爭

中央社 / 台北29日電

民進黨發言人周江杰今天說，國民黨提出公投，還不准行政機關為自己的政策辯護，說不贏行政院就翻桌拒審預算，顯現國民黨就是要搗亂台灣，請國民黨不要挾持國家人民的利益作為政治鬥爭的工具。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰上午舉行記者會，指行政院為了宣傳公投行政不中立，將拒審明年度總預算案，直到行政院長蘇貞昌道歉。

周江杰稍晚透過新聞稿表示，行政機關作為公投提案的相關關係人，本來就有說明政策的責任，並沒有違反行政中立的問題。

周江杰指出，公投並非選舉，是對政策的複決，行政院及相關機關，在行政一體概念下，作為公投政策的反方，本就有責任和義務向人民說明政策，提供正確資訊讓人民了解。

他說，銓敘部今年5月12日已有相關說明，辦理相關宣傳沒有違反行政中立，這是民主常態。請國民黨不要以不實的指控抹黑、阻擋行政部門為政策說明，這是剝奪人民知的權利。

周江杰表示，立法院本會期最優先議案是預算審查，其中有許多攸關重大國家建設、民生經濟、社會福利的相關預算，包括防疫、幼托津貼、長照、教育、偏鄉醫療、空污防制、食品安全、公共建設、治安，都與人民生活息息相關，杯葛、阻擋預算審查，最後受到傷害的是全體人民。

周江杰進一步說明，明年度的總預算重點，是擴大還債、擴大照顧及加碼挹注地方經費，例如少子化對策、教育經費、社會安全網等。請國民黨不要挾持全民利益，作為政治鬥爭工具。

國民黨 公投 行政院

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