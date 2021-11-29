波海三國議員見蔡英文 議員：幫助台灣就是幫助立陶宛

(德國之聲中文網) 台灣總統蔡英文29日上午在總統府召見10位訪台的波羅的海三國議員，在開場的談話中，蔡英文感謝立陶宛在今年疫情嚴峻時，兩度捐贈疫苗給台灣，表示該舉動彰顯了「民主盟友相互扶持的精神」。

蔡英文也提到，有鑑於台灣與立陶宛過去這段時間持續拓展雙邊關系，她期盼也能與拉脫維亞與愛沙尼亞有更多的合作交流。

她說：「我們和波海三國都走過威權統治丶爭取自由的道路，也都深刻的了解民主的得來不易。現在，全球面對威權主義的擴張與假訊息的威脅，台灣願意與歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享的價值，確保民主自由的生活方式。」

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇 (Matas Maldeikis) 也在簡短的演說中提到，台灣在復雜的地緣政治環境中取得平衡，並同時發展經濟與強化民主，讓他願向台灣人的毅力與智慧「致上崇高的敬意」。

他說：「立陶宛政府的友台政策在我們的社會獲得廣大的民意支持，保護自由以及規則基礎的國際秩序，攸關台灣與立陶宛的重要利益，我們必須強化與台灣的關系，共同合作來達成這個目標。」

專家：幫助三國制定對中的共同戰略

對於這次波羅的海三國代表團的出訪，專家認為，立陶宛派議員出訪除了是加強此前該國所做出的承諾與計劃外，也是在實現立陶宛政府在印太地區實現「外交關系多樣化」的一步。

曾擔任12年歐洲議會政治顧問的台灣世代智庫高級研究員馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy) 告訴德國之聲：「立陶宛之前就曾表示希望讓該國的外交關系更多樣化，而他們也想透過27+1的框架與中國打交道，而非原先17+1的合作框架。」

立陶宛外長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）今年5月宣布該國退出17+1的決定，認為應該轉而采用“更有效丶更團結的27+1模式來一致應對中國。

而從波羅的海三國的角度來看的話，有鑑於三國近期在情報報告中，都首次將中國作為一個重要的威脅，馮儒莎認為，派國會議員出訪台灣，可以讓這三個國家在處理中國帶來的威脅時，制定一個共同的戰略。

她說：「當涉及俄羅斯時，這三個國家已經有了共同的願景和對威脅意識。當涉及中國，他們似乎也有共同的威脅意識。雖然在台灣議題上，立陶宛目前是走得最遠的，但我認為，這次出訪可以為波羅的海三國在中國相關議題上，制定出共同戰略。」

不畏威脅與台灣合作

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇在出訪前，接受德國之聲訪問時表示，這次出訪是為了向台灣表明，他們在歐洲有朋友，而任何大國或地緣政治的競爭都希望合作的國家之間的關系。他說：「這是波羅的海國家對台灣的一個象征性姿態，也就是他們在歐洲有朋友。」

馬瑪竇也分享他如何看待中國近日來因立陶宛與台灣拉近關系，對立陶宛祭出一連串懲罰性措施的作法。他認為，雖然立陶宛是個小國，但中國非常關注他們提升與台灣關系此舉。他向德國之聲表示：「必須明白，無論他們如何恐嚇我們，我們都會努力做符合我們國家利益的事情。我們認為與台灣的合作符合我們的國家利益，我們將繼續這樣做。」

他還提到，在政治層面上，越來越多歐洲國家正在轉變他們對中國的看法，他們在國家安全的領域將中國視為一種威脅。馬瑪竇說：「中國的國際政策已經適得其反。他們認為自己擁有讓每個國家都必須害怕的力量，但現在他們開始看到，各國都不害怕他們了。人們對他們的政策反而更加反感，所以從長遠來看，這對中國將是一個很大的挑戰。」

對於立陶宛與台灣近來拉近關系，中國也做出反制行動。中國在台灣駐立陶宛代表處正是掛牌營運後，21日發布聲明表示，將與立陶宛之間的外交關系降為代辦級，作為對立陶宛允許台灣在該國設立「駐立陶宛台灣代表處」的回應。

中國聲稱，立陶宛無視中國政府的嚴正立場，執意允許以台灣名義在立陶宛設立「代表處」，在國際上制造「惡劣先例」。

該聲明寫道：「鑑於中立賴以建立大使級外交關系的政治基礎遭到立方破壞，中國政府為了維護自己的主權和國際關系基本准則，不得不將中立兩國外交關系降為代辦級。聲明強調，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。」

「台灣的成功對立陶宛國安有好處」

上周，立陶宛外長在出訪華府時向媒體表示，立陶宛正在向世界展示一種抵抗中國日益增長的壓力的方式，那就是透過實現供應鏈的多樣化並與其他民主國家團結起來。他也提到，其他國家正在學習立陶宛的經驗，因為他們「百分之百希望有更多的空間來對其外交政策做出獨立決定」。

馬瑪竇告訴德國之聲，與台灣合作可以使歐洲國家長期受益，他們不需要擔心與中國打交道會發生的恐嚇。當各國與中國打交道時，他們可能面臨長期失去主權的風險。他說：「立陶宛希望成為這方面的榜樣。與台灣合作對雙方都有好處，對其他歐盟國家也將是一個很好的例子。」

馬瑪竇認為，立陶宛抵抗中國的經驗之所以能成為其他國家學習的對象，是因為立陶宛記得1991年爭取獨立過程中，他們如何抵抗來自蘇聯的壓力與恐嚇。他說：「從那段經歷中，我們建立了一個所謂的價值原則。當我們看到專制國家如何通過宣傳和社交媒體針對民主國家時，立陶宛的原則始終是講述真相，講述我們所看到的一切。」

他說，台灣面對來自中國的大外宣與軍事壓力都是過去立陶宛所經歷過的，所以這也讓立陶宛覺得自己的經驗與台灣有許多相似之處，希望能幫助到台灣。馬瑪竇向德國之聲表示：「立陶宛知道，幫助台灣也會幫助我們自己。如果台灣能夠成功，對立陶宛的國家安全也有好處。我們看到的是，我們需要幫助台灣，因為它在歷史的正確一邊，這是我們堅持的一個簡單原則。」

雖然不少人認為，立陶宛堅持提升與台灣關系一事，能啟發更多歐盟國家效法其作法，但馮儒莎確認為，外界應該更謹慎地去解讀立陶宛這些舉動，可能對歐盟國家帶來的影響。

她指出，每個歐盟成員國與中國都有不同的關系，他們之間也有相互競爭的利益。

她說：「若將立陶宛對台灣所做的任何事情，設定為審視歐盟國家與中國關系的新標准，其實是有風險的。我們需要評估每個政府的立場。和他們在不久的將來，根據自己的情況采取的措施，而不是拿他們的情況與立陶宛進行比較。」

她認為，台灣也必須了解立陶宛之所以願意如此挺台灣，主要是俄羅斯對立陶宛的威脅起了關鍵作用，但如果換作是歐盟其他的區域，那些國家所感受到的威脅程度也會有所不同。她預測，愛沙尼亞與拉脫維亞可能未來在對台議題上，也會有類似立陶宛的舉動。

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