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戶籍遷出不是除籍 內政部：續研議權益保障措施

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

受疫情影響，不少人超過2年沒有回台，「你被除籍了嗎？」成為近期許多台商聊天時的最新問候語。內政今再度澄清，為正確戶籍資料，依戶籍法規定，國人出境2年以上，應為遷出登記，是戶籍管理措施，戶籍遷出並不是除籍，不影響國人身分。

內政部表示，政府防疫措施皆未限制國人返台，國人出境後如不便於2年回國，只要持中華民國護照或入國證明文件入境，即可辦理遷入登記，相關權益政府也都有因應措施，可確保海外國人權益。

內政部表示，按最高行政法院判例，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。當事人既已出境，未有在國內居住的事實，就應依戶籍法第16條第3項規定「出境2年以上，應為遷出登記」辦理遷出登記，未來持中華民國護照或入國證明文件入境，即可由本人、戶長或委託他人辦理遷入登記。

內政部指出，對於海外國人戶籍遷出後，恐影響健保、勞保、租稅課徵等權益部分，相關業務主管機關已有因應作為，例如國民年金的老年給付部分，國人出境戶籍遷出，可向我駐外館處申請開立並將經驗證「身分或居住相關證明文件」郵寄至勞動部勞保局審查。

另健保方面，國人出境若未超過4年，返國恢復戶籍後可立即參加健保，不須再等待6個月。此外，行政院已召開跨部會會議，請相關業務主管機關就業管權責事項再行通盤研議因應作為，以保障民眾權益。民眾如有相關問題，可進一步向各業務主管機關洽詢。

健保 內政部 護照

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