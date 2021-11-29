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雙城論壇視訊燒140萬？ 北市府：線上經費不亞於實體

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年雙城論壇僅剩半年，但線上會議費用卻比去年實體會議多，引發議員質疑。記者胡瑞玲／攝影
今年雙城論壇僅剩半年，但線上會議費用卻比去年實體會議多，引發議員質疑。記者胡瑞玲／攝影

台北上海雙城論台將在12月1日登場，北市議員林穎孟指今年雙城論壇僅半天時間，但北市府竟要燒139萬4000元經費，比實體論台還貴，台北市政府發言人陳智菡表示，線上會議經費不一定亞於實體會議，去年因廠商贊助有給折扣，今年則全部計價。

林穎孟指出，柯文哲是出了名的小氣一哥，今年竟為了當中國暖男，和中國玩視訊，總花費竟比實體論壇還貴，莫名其妙燒掉北市公帑，柯文哲應向台北市民交代清楚。

陳智菡表示，有辦過線上會議的人應該都知道，線上會議的經費不一定會亞於實體會議，因實體會議要租借場地，視訊會議除了要場地外，整個資安防護、資訊等級要更高，也就是說網路光纖可能都要重拉。

陳說，為了訊號穩定，建置費用很高，據了解，光是相關視訊等經費就要60萬，議員所指的139萬，其實目前都只是預算的編列而已，實際支出現在還未定，但要強調，辦過視訊會議的人都知道，實體跟視訊會議價錢不能這樣來算。

去年論壇花費120多萬，今年論壇時間縮水剩2個多小時，為何費用還比去年高？陳智菡表示，去年有一些視訊廠商，包含Webx、Cisco等有義務贊助，等於說是互惠，就是好像打個廣告，有些方式給予折扣。

但今年全部都要計價，所以包含資安防護、光纖網路設置、維持視訊穩定等，經費其實不能少，陳智菡二度強調，只要辦過線上會議的人，應該都可以了解到，其實線上會議、實體會議經費不能這樣來算。

北市 陳智菡 林穎孟

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