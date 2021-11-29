王國材「不認同柯文哲做事不政治」 北市：尊重

交通部長王國材日前與台北市長柯文哲會面，針對基隆捷運汐東線延伸至捷運環狀線東環段達成共識，柯文哲事後稱「還是有把王國材罵一頓」，王國材今說，當天柯文哲「提到他做事都不政治，我也表達我完全不同意」。對於會議後再交鋒，台北市政府發言人陳智菡僅表示，予以尊重。

柯文哲過去針對基隆捷運砲火猛攻，但與王國材會面後態度軟化，達成汐東線接東環段共識，但柯文哲27日受訪時表示，當天他「還是有把王國材罵一頓，因重大國家建設不能隨便講講」。

王國材今說，在會談過程中，柯文哲的確提出很多關心的問題與見解，「我一一都從專業上解釋，他也提到他做事都不政治，我也表達我完全不同意」。

兩人會面後再度交鋒，柯文哲今出席北捷「職場互助教保服務中心」揭牌活動堵訪時，對於王國材說「不認同柯文哲做事不政治」說法，柯文哲聽聞僅「哈哈哈」。

陳智菡會後接受採訪時表示，柯文哲對於整體基隆捷運應如何興建，對市民、國民或對整體國土規畫來說，是又更符國利民發展，會議進行時她也在裡面，非常清楚（會議內容），對於王國材部長這樣的發言，他們予以尊重。